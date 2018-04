Hai studiato? Vivrai di più : I fattori più importanti che potrebbero contribuire a farci vivere in maniera più sana e più a lungo? Finora pensavamo fosse un buon reddito e il conseguente miglioramento dello standard di vita. Ma ora, uno studio del team di ricercatori dell’Iiasa e dell’Università di economia e commercio di Vienna, racconta che non sarebbe proprio così: il livello di istruzione di una persona è un fattore molto più determinante per migliorare la ...