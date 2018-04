Gualtiero Bassetti (Cei) cita De Gasperi : non servono "uomini di preda" - ma "di buona fede" per ricucire l'Italia : "C'è un'Italia da ricucire per superare le divisioni ideologiche e territoriali e per trovare una cura alle ingiustizie sociali verso i giovani, i disoccupati e le famiglie". Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, non si lascia sfuggire una delle rare occasioni "al di là di ogni retorica, in cui si riesce a coniugare 'storia e futuro' in un unico evento".L'occasione è un Convegno ...