Guai a chi tocca la Nato e l' Ue | sono pilastri per il nostro Paese

Ex cronista sportivo nei Guai : durante una partita ruba 1000 franchi nel ristorante : L'azione dell'uomo è stata individuata grazie alle telecamere di video sorveglianza presenti nel ristorante Club 41 della Resega, a Lugano. Proprio nello stesso ristorante aveva mangiato pochi minuti prima.Continua a leggere

Juventus - Allegri : 'HiGuain diffidato? Gioca! Buffon e Chiellini a riposo. Napoli? Più decisiva col Crotone' : Pochi giorni per metabolizzare il successo sulla Sampdoria, che la Juventus torna subito in campo insieme a tutta la Serie A per l'ultimo turno infrasettimanale. Sulla strada dei bianconeri c'è il ...

Juventus-Sampdoria 0-0 La Diretta Tornano Howedes e Dybala - HiGuain parte in panchina : Juventus e Sampdoria si sfidano a Torino nella partita delle ore 18 domenicali: i bianconeri, dopo le ultime prove in campionato positive nel risultato ma non esaltanti in quanto a gioco espresso, non ...

Real Madrid-Juve - minacce di morte alla moglie dell’arbitro Oliver : la polizia inglese apre un’inchiesta sugli juventini violenti - Guai in vista anche per la società : Gli strascichi polemici di Real-Juve non sono ancora finiti, anzi il tutto si sta amplificando pericolosamente. Infatti, gli account social di Lucy Oliver, la moglie dell’arbitro che ha diretto il quarto di finale di Champions, sono stati inondati minacce di morte verso il marito e insulti sessisti. Lo riporta la Bbc che pubblica alcune frasi offensive rivolte: “devi crepare tu e quel pezzo di m…a di tuo marito”, scrive ...

SCUOLA/ Valutazione - Guai a chiudere il cantiere : La Valutazione è realmente a servizio dell'implementazione di pratiche migliorative: se ne è parlato a L'Aquila nell'ultimo congresso dell'Aiv. BRUNELLA FIORE(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Valutazione esterna, una sfida per il bene di studenti e prof, di F. RozziSCUOLA/ Prove Invalsi e decreto Valutazione, i voti della sinistra costano caro, di T. Pedrizzi

PARETE " Nascondono quasi 80 chili di sigarette di contrabbando - nei Guai in cinque : 11:56:34 I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, nel corso della notte, in PARETE, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di contrabbando di TLE, FALANGA Ciro, cl. 59, di Napoli ...

“Picchiata e minacciata”. Il figlio di Gigi D’Alessio nei Guai : a parlare proprio lei - che lo accusa di una violenza folle e inaudita. Una testimonianza davvero scioccante : Difficile pensare che possa succedere altro in casa Gigi D’Alessio, considerante il vortice di notizie, davvero di ogni tipo, che hanno interessato il cantante partenopeo in queste ultime settimane. A partire, ovviamente, dalla rottura con Anna Tatangelo, un amore che si è interrotto all’improvviso dopo tanti anni e un figlio insieme, con tanto di indiscrezioni subito piovute dal cielo sulle nuove, rispettive fiamme (aleggia ...

Chieti - bimba di 4 anni denuncia alla zia le molestie subite : nei Guai il nonno : La Procura di Chieti sta indagando su un caso di presunta violenza sessuale ai danni di una bambina di 4 anni. A raccontare l'episodio sarebbe stata proprio la piccola, mettendo nei guai il nonno, 65 anni, che interrogato dalle forze dell'ordine, si è avvalso della facoltà di non rispondere.Continua a leggere

Roma-Fiorentina 0-2 - giallorossi a caduta libera : Champions a rischio. L’Atalanta inGuaia la SPAL : s’infiamma la lotta salvezza : Roma-Fiorentina 0-2- Crolla la Roma. Un tracollo totale dopo la disfatta del Camp Nou contro il Barcellona. giallorossi abulici e irriconoscibili, merito di una Fiorentina formato Europa, protagonista di 6 vittorie consecutive. Suona l’allarme per Di Francesco. Terzo posto a rischio. Inter e Lazio potrebbero approfittare del passo falso capitolino e inguaiare la posizione dei […] L'articolo Roma-Fiorentina 0-2, giallorossi a caduta ...

Benevento-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : fuori HiGuain e Douglas Costa. Marchisio dal 1' : Benevento-Juventus, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore alla sfida tra Benevento-Juventus. Tante le novità in casa bianconera. fuori Higuain dal 1′, dentro Mandzukic in vesti da prima punta. Panchina anche per Douglas Costa, probabile impiego di Cuadrado dal 1′. Dybala, squalificato in vista del match di ritorno di Champions League al Bernabeu. Soli […] L'articolo Benevento-Juventus, probabili formazioni ...

Benevento-Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere assolutamente. HiGuain e Chiellini? Forse riposeranno. Sulla Champions dico che…” : Benevento-Juventus, Allegri-Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Benevento e Juventus. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del match di domani e ha evidenziato il percorso bianconero in Europa. “DOBBIAMO vincere ASSOLUTAMENTE…” Allegri ha così commentato: “È una partita di campionato da non sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente. Il Benevento ...

Infortunio Emre Can - che Guaio : rischia di saltare il Mondiale : Infortunio Emre Can – Stagione fino al momento molto importante per Emre Can, il calciatore del Liverpool veramente determinante per i Reds. Ma nelle ultime ore una grossa tegola, il calciatore infatti ha concluso la stagione con largo anticipo e potrebbe anche essere costretto a saltare la Coppa del Mondo in Russia con la Germania. Come riferisce il Mirror l’Infortunio alla schiena del tedesco è molto più grave del previsto, a ...

Per due anni non consegna la corrispondenza - corriere nei Guai : in casa 400 chili di lettere : Per due anni, dal 2014 al 2016, un corriere di una società privata ha smesso di recapitare la corrispondenza, poi si è licenziato perché insoddisfatto dello stipendio troppo basso. L'ex...

Corona e la rissa - l'altro uomo lo inGuaia : 'È successo dopo le 20.30' Rischia un nuovo arresto? : Il caso di Fabrizio Corona e della rissa ormai è un giallo: la lite, solo verbale, documentata dal sito MilanoToday con un video che vedeva l'ex fotografo dei vip inveire contro un altro uomo, è ...