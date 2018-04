GTA Online - The Vespucci Job | una nuova folle modalità competizione che arriva insieme a

Nuovo evento GTA Online al 18 aprile - contenuti inediti per il titolo Rockstar : Il mondo di GTA Online non dorme mai, sempre pronto com'è a proporre alla propria utenza sfide intriganti e che ne stimolano (da ormai cinque anni) il ritorno quotidiano all'interno delle mappe multigiocatore. Una formula più che collaudata che ovviamente ha preso il via lustri addietro e che si arricchisce a cadenza regolare grazie a un supporto costante da parte degli addetti ai lavori, sempre attenti alle esigenze della propria ...

Nuovo evento GTA Online fino al 16 aprile - i dettagli : Un universo ludico che non dorme mai quello di GTA Online, la componente in rete dell'ultimo capitolo della fortunata saga Rockstar, record di incassi per quanto concerne un'opera videoludica e, molto più in generale, di intrattenimento. Stando infatti a quanto trapelato nei giorni scorsi, il titolo è stato capace di essere di fatto il prodotto più redditizio di sempre nell'ambito dei videogiochi, con oltre novanta milioni di copie vendute nei ...

Nuovo aggiornamento GTA Online al 4 aprile : auto Vapid Caracara - Gare al Bersaglio e sconti : GTA Online offre agli utenti nuove modalità di gioco per le Sfide Sfrenate a Southern San Andreas nel Nuovo aggironamento. I guidatori e i mitraglieri infatti possono unirsi per mettere alla prova il proprio affiatamento. La nuova modalità di gara introdotta da GTA Online stabilisce che la precisione e la velocità saranno gli elementi fondamentali per conquistare il primo posto. Le novità di GTA Online al 4 aprile Su GTA Online sono ...

GTA Online si aggiorna al 27 marzo - nuove auto - bonus e ricompense doppie : Rockstar Games continua a supportare GTA Online con continui aggiornamenti. Arriva il primo esemplare di una “nuova specie aliena”, come viene definita sul sito ufficiale. Si tratta della Pegassi Tezeract, velocissima e silenziosa, vera e propria evoluzione dell'automobile. I giocatori potranno acquistarla da oggi 27 marzo solo da Legendary Motorsport. C'è poi la Vapid Ellie, acquistabile da da Southern San Andreas Super autos. Per quanto ...

Raffica di ban ingiusti in GTA Online - la rabbia dei giocatori dopo l’ultimo update : GTA Online è giocato ogni giorno da tantissimi giocatori e molto spesso viene aggiornato con tante novità e sconti. pare che però l'ultimo aggiornamento stia causando diversi problemi e conseguenti polemiche soprattutto per i giocatori i su PC. Ci sono diverse segnalazioni di ban ingiusti o per motivi apparentemente ignoti in seguito proprio all'ultimo aggiornamento di GTA Online. I ban sembrano colpire specificamente la versione PC del ...

Doppia ricompensa in GTA Online : arrivano nuove sfide Occupazione e Bunker : GTA Online questa settimana prevede GTA$ doppi nella serie di sfide del Bunker e in Occupazione, ma in più sono previsti degli sconti sulle basi operative. Per la modalità Occupazione bisogna cavalcare una motocicletta volante per prendere il controllo delle più contese zone di conquista, per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 19 marzo. In pratica più zone si occupano più aumenta il punteggio aumenta e bisogna coordinarsi con la propria squadra ...

GTA Online - settimana dedicata alle sfide Bunker e modalità Occupazione con GTA$ e RP doppi - tanti sconti su Basi Operative - veicoli - ... : DIRETTA STREAMING Domani, mercoledì 14 marzo, sintonizzati alle 5pm ET , 22:00 ora italiana, per seguire la diretta streaming ufficiale di Rockstar Games: giocheremo alle modalità che questa ...

Valanga di sconti in GTA Online e auto Pfister Comet SR - le novità al 27 febbraio : Nuova settimana, nuovi sconti e contenuti aggiuntivi in GTA Online. Questa volta Rockstar Games ha aggiunto una nuova automobile, la Pfister Comet SR, oltre ad una lunga serie di sconti. Vediamo insieme le novità. Pfister Comet SR ORA DISPONIBILE IN GTA Online Tutti hanno dei bei ricordi della Pfister Comet originale. Questo proiettile da gara ha un unico scopo: far sembrare ogni altra auto il classico ragazzino asmatico in palestra. La ...

Take-Two : registrati due marchi legati a GTA e GTA Online : Si muove qualcosa in casa Take Two Interactive? Così sembrerebbe stando alle ultime notizie riportate da Gamespot. La compagnia, infatti, avrebbe registrato due nuovi marchi legati a Grand Theft Auto e Grand Theft Auto Online. Vi segnaliamo subito che i due marchi non dovrebbero riguardare il rumoreggiato GTA 6, che secondo famosi analisti dovrebbe arrivare non prima del 2021. I marchi registrati, riportano i nomi i nomi GTaO e GTa ma non è ...