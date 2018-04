Grande fratello streaming | come rivedere una puntata in replica

superguidatv

: Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… - trash_italiano : Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… - GrandeFratello : Il suo cuore scoppia di gioia! @carmelitadurso è tornata e con lei Grande Fratello! BENVENUTI AL #GF15! - GrandeFratello : Un solo aggettivo... PAZZESCO! @InfoMalgioglio torna a Grande Fratello come opinionista! #GF15 -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)15,ingratis Martedì 17 aprile 2018 è partita ufficialmente la nuova edizione del, quella nip, cioè quella con le persone comuni(che poi alla fine tanto comuni non lo sono). Quest’anno alla conduzione Mediaset ha deciso di mettere una che illo ha già condotto qualche anno fa, parliamo di Barbara D’urso. Ad affiancare la conduttrice ci saranno due opinionisti, Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, entrambi ex gieffini dell’edizione vip del reality, vinto da Daniele Bossari. Tutti gli appuntamenti in TV delIl giorno scelto da Mediaset per la messa in onda del reality show è martedì, non è detto, però, che resti sempre lo stesso visto che già altre volte e con altri programmi ci sono state numerose variazioni di palinsesto. Ecco tutti gli appuntamenti previsti in TV: Prime time Canale 5 il ...