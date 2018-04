Grande Fratello | scintille tra Aida e Malgioglio | Bloccatela

Grande Fratello - Katia Pedrotti : ‘La famiglia è la mia riccanza’ : “La mia ‘riccanza’? Una famiglia fantastica”. A parlare è Katia Pedrotti , protagonista della quarta edizione del Grande Fratello e oggi, a 14 anni dall’esperienza nel programma di Canale 5, nel cast del docu-reality di MTV Mamma che #Riccanza!. La bella bionda è stata intervistata da Chi nel numero in edicola mercoledì 18 aprile e con il settimanale ha raccontato la sua vita dopo la trasmissione che l’ha ...

Salvatore - da Castelvetrano - è stato quasi preso al Grande Fratello 2018... : Se non lo sapete, ieri è cominciato Il Grande Fratello su Canale 5. Quest'anno lo conduce Barbara D'Urso, e l'edizione si annuncia molto trash. Ha sfiorato l'ingresso nella casa del GF un uomo di ...

Grande Fratello 15 - resoconto puntata d'esordio : eliminato e nominations : Esordio con il botto per la quindicesima edizione del Grande Fratello , guidata dalla regina dell'entertainment Barbara D'Urso. Avvolta in un vestito grigio luccicante con guanti trasparenti, la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha dimostrato di essere la perfetta padrona di casa, conoscendo ogni dettaglio della puntata e dei vari protagonisti senza l'uso della classica cartella alla quale ci hanno abituato le sue colleghe Ilary ...

Alessia Prete : età - altezza e peso. Vita privata e curiosità sulla moretta del Grande Fratello 15 : Nell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, quella degli ‘sconosciuti’ condotta da Barbara D’Urso, c’è Alessia Prete . La giovane è entrata nella casa durante la prima puntata del reality e ha colpito per la sua bellezza. Alessia nasce il 27 dicembre 1995 a Torino ed è una studentessa in scienze statistiche. La ragazza ha partecipato a Miss Italia 2016 dove ha conquistato le fasce di ”Miss Sorriso” e di ”Tv ...

Grande Fratello 2018 - la classifica dei 5 momenti più trash orchestrati da Barbara D’Urso : Tutto quel trash in una sola serata televisiva non si era mai visto prima. Ieri il Grande Fratello 15 ha debuttato con 3.598.000 telespettatori adulanti e il 22,6% di share (un valore “falsato” dalla fine della trasmissione fissata per l’1.40 di notte: una follia). Ma cos’è il trash? Secondo la Treccani, un “orientamento del gusto basato sul recupero, spesso compiaciuto e esibito, di tutto quanto è deteriore, di cattivo gusto, di ...