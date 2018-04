Grande Fratello | presunte frasi omofobe e razziste | Danilo nel mirino del web

Blastingnews

: Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… - trash_italiano : Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… - GrandeFratello : Il suo cuore scoppia di gioia! @carmelitadurso è tornata e con lei Grande Fratello! BENVENUTI AL #GF15! - GrandeFratello : Un solo aggettivo... PAZZESCO! @InfoMalgioglio torna a Grande Fratello come opinionista! #GF15 -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Un #Nip con tanti personaggi gia' noti al pubblico del piccolo schermo. La prima puntata del quindicesima edizione ha confermato le indiscrezioni che erano emerse nei giorni scorsi. Dal Ken italiano al fidanzato di Nina Moric passando per la figlia di Bobby Solo per un reality che vedra' protagonisti diversi ospiti delle trasmissioni televisive condotte da Barbara D’Urso. Nel corso della prima puntata non sono mancate discussioni, momenti esilaranti, rivelazioni bollenti e segnalazioni social.Aquino VIDEO, romano di Tor Bella Monica, è stato il primo ad entrare nella casa più spiata dagli italiani ed ha subito conquistato i seguaci del reality per la sua spontaneita'. Il tecnico specializzato in elettrodomestici non ha mostrato particolari imbarazzi davanti alle telecamere al punto di conquistare il gradimento del popolo del web. “Tenetevi i tre ...