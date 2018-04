Grande Fratello | omofobia e razzismo | eliminazione certa per un concorrente?

Grande Fratello 15 - resoconto puntata d'esordio : eliminato e nominations Video : Esordio con il botto per la quindicesima edizione del #Grande Fratello, guidata dalla regina dell'entertainment #Barbara D'Urso. Avvolta in un vestito grigio luccicante con guanti trasparenti, la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha dimostrato di essere la perfetta padrona di casa, conoscendo ogni dettaglio della puntata e dei vari protagonisti senza l'uso della classica cartella alla quale ci hanno abituato le sue colleghe Ilary ...

Grande Fratello 15 : chi è Luigi Mario Favoloso - fidanzato di Nina Moric? : Uno dei concorrenti del Grande Fratello 15 è Luigi Mario Favoloso, il cui nome è già tutto un programma. Balzato agli onori della cronaca per essere il fidanzato di … Nina Moric, lo abbiamo visto molte volte ospite di nostra signora delle faccette, per accesi diverbi e scontri con la famiglia Rodriguez e Fabrizio Corona. Luigi Mario Favoloso il fidanzato di Nina Moric, uno dei concorrenti del GF15 Ma chi è in realtà questo bel “fustaccio”? E’ ...

Patrizia Bonetti altezza - peso e foto fisico della concorrente del Grande Fratello 2018 : Quali sono peso e altezza di Patrizia Bonetti? fisico da modella (le sue misure sono perfette), aria da diva, grinta che la caratterizza, Patrizia ha dimostrato di essere molto sicura di sé non appena ha messo piede nella Casa del Grande Fratello 2018. Anche se a Danilo Aquino non è piaciuta perché - a suo dire - avrebbe "la puzza sotto al naso". Sicuramente è molto esigente in fatto di fidanzati: ha infatti spiegato che non devono essere ...

Veronica Satti altezza - peso e foto fisico della concorrente del Grande Fratello 2018 : peso e altezza di Veronica Satti non sono un mistero perché questa dolce ragazza è stata al centro dell'attenzione pubblica qualche tempo fa, precisamente quando ha parlato del suo rapporto difficile col padre Bobby Solo. Per lanciare un messaggio al suo papà, aveva scelto Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara d'Urso: quest'ultima ha deciso di volere nel cast del Grande Fratello 2018 anche lei per permetterle (chi lo sa) di ...

Grande Fratello - giorno 1. Scintille tra Luigi e Veronica. Lei : «Ha detto che non posso chiamarmi ‘Favolosa’». Simone Coccia piange già : Luigi Mario Favoloso Prime ore nella casa del Grande Fratello 2018. I concorrenti iniziano a prendere le misure con l’ambiente che li ospiterà, ma qua e là non manca qualche scintilla. Veronica Satti, ad esempio, è già indispettita dal comportamento del fidanzato di Nina Moric. E non manca il primo battibecco. Grande Fratello 2018, giorno 1 | Lucia parla degli sms con Simone Dopo la puntata Veronica, Luigi, Mariana e Patrizia stanno ...

Grande Fratello 2018 : Cristina Plevani contro i nuovi concorrenti della casa più spiata d'Italia : La prima vincitrice del reality si lascia andare a commenti poco lusinghieri nei confronti dei nuovi inquilini di Cinecittà.

Simone Coccia scoppia a piangere al Grande Fratello 15 - : Il motivo? Il fidanzato della politica Stefania Pezzopane ha rivelato di sentire già la mancanza della sua nipotina. A quel punto gli altri ragazzi lì vicino a lui hanno cercato immediatamente di ...

Grande Fratello : Simone Coccia parla dei messaggi inviati a Lucia Bramieri : Grande Fratello, Simone Coccia confessa: il fidanzato della Pezzopane parla dei messaggi inviati a Lucia Bramieri Il Grande Fratello è appena iniziato ma i concorrenti di questa edizione stanno già facendo parlare di sé. Tra questi, ovviamente, c’è lui: Simone Coccia il fidanzato di Stefania Pezzopane, senatrice italiana. Nella Casa inoltre, come se non bastasse, […] L'articolo Grande Fratello: Simone Coccia parla dei messaggi ...

Grande Fratello 2018 : chi sono i concorrenti della nuova edizione : Grande Fratello 2018: ecco chi sono i 16 concorrenti della nuova edizione con Barbara D’Urso I concorrenti del Grande Fratello sono finalmente entrati nella Casa più spiata d’Italia. I telespettatori hanno potuto assistere al loro ingresso durante la prima puntata della nuova edizione con Barbara D’Urso, affiancata da Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Non sono mancate […] L'articolo Grande Fratello 2018: chi sono i ...

Grande Fratello 15 puntata 18 aprile 2018 diretta:

Simone Coccia scoppia a piangere al Grande Fratello 15 : Grande Fratello: Simone Coccia Colaiuta inconsolabile Ieri sera è iniziato il GF 15. E ad essere riuscito subito a catalizzare l’attenzione dei telespettatori è stato senza ombra di dubbio Simone Coccia, il quale è fidanzato da ben 4 anni con la deputata della Repubblica Stefania Pezzopane. L’uomo, infatti, prima di entrare ieri sera nella casa più spiata dagli italiani ha avuto un accesissimo diverbio con l’opinionista ...

Grande Fratello 2018 - Patrizia Bonetti concorrente : scheda e foto : Patrizia Bonetti è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su...

Grande Fratello 2018 - Baye Dame Dia concorrente : scheda e foto : Baye Dame Dia è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale...