Grande Fratello Nip | il sospetto della truffa sui concorrenti di Barbara D' Urso | quanto

Grande Fratello 15 ascolti Tv : ottima partenza per Barbara d’Urso : Barbara d’Urso torna al Grande Fratello e vince con la prima puntata Ieri sera, lunedì 17 aprile, su Canale 5, a distanza di 3 anni dall’ultima edizione, è tornato il Grande Fratello nella sua versione classica. Grande ritorno anche nella conduzione del programma. E’ tornata a calcare il palco del Grande Fratello una delle storiche conduttrici, Barbara d’Urso. Inizialmente il programma doveva essere affidato a Barbara ...

Barbara D'Urso è già la regina del Grande Fratello : ecco chi sono i concorrenti - super trash - dell'edizione 2018 : Barbara D'Urso torna alla guida del Grande Fratello , dopo ben 15 anni , GUARDA , ! E l'edizione 2018 punta , anche per questo, decisamente sul trash . D'altronde, Carmelita ne ha fatto il suo marchio ...

Matteo Gentili al Grande Fratello : l’ex Paola Di Benedetto preoccupata : Matteo Gentili al Grande Fratello , Paola Di Benedetto confessa di essere preoccupata Paola Di Benedetto si è detta preoccupata per l’entrata di Matteo Gentili al Grande Fratello . L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbe rivelato a Vladimir Luxuria di sentire qualche piccolo timore. Queste sono le parole dell’opinionista a Mattino 5, la quale ha parlato proprio […] L'articolo Matteo Gentili al Grande Fratello : ...

Grande Fratello - ecco chi sono i concorrenti/ Le schede : ecco chi sono i concorrenti del Grande Fratello : Danilo, 31 anni, tecnico di elettrodomestici; Matteo, 28 anni di Viareggio, ex fidanzato di Paola Di Benedetto; Patrizia, 22 anni di Bologna; Simone ...

“Bloccate quella matta!”. Grande Fratello - è subito caos. Altro che serata di gala - è solo la prima puntata e già fioccano critiche e insulti. E anche Barbare e Cristiano si mettono le mani in faccia… : prima puntata e subito tante sorprese. Dall’eliminazione di Simone, all’ovazione per il “Tarzan di Viterbo” Alberto Mezzetti, tra i più acclamati della prima serata, a lei che ha suscitato l’ira di Cristiano Malgioglio che, dopo l’esperienza da recluso nell’edizione Vip, adesso indossa le vesti di opinionista. Una sfuriata, quella del cantante, che ha lasciato tutti di sasso. Non è tipo infatti Cristiano che si lascia andare a situazioni ...