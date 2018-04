Grande Fratello | giorno 1 Scintille tra Luigi e Veronica Lei | «Ha detto che non posso

davidemaggio

: Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… - trash_italiano : Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… - GrandeFratello : Il suo cuore scoppia di gioia! @carmelitadurso è tornata e con lei Grande Fratello! BENVENUTI AL #GF15! - GrandeFratello : Un solo aggettivo... PAZZESCO! @InfoMalgioglio torna a Grande Fratello come opinionista! #GF15 -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)Mario Favoloso Prime ore nella casa del2018. I concorrenti iniziano a prendere le misure con l’ambiente che li ospiterà, ma qua e là non manca qualche scintilla.Satti, ad esempio, è già indispettita dal comportamento del fidanzato di Nina Moric. E non manca il primo battibecco.2018,1 Lucia parla degli sms con Simone Dopo la puntata, Mariana e Patrizia stanno consumando una cena veloce e chiacchierano. La figlia di Bobby Solo stuzzica: “Ti sto facendo le facce dietro”, e lui risponde: “Non ho ancora capito se mi stai simpaticissima o se mi stai sulle palle”. Lei incalza: “Eh, nemmeno io!”. Mariana chiede spiegazioni, e Favoloso dice: “Mi prende per il cu*o da quando siamo entrati”. In realtà sembra esserci un motivo, e a raccontarlo è proprio ...