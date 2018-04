Grande Fratello | ecco i provini più strani degli aspiranti concorrenti Video

“Bloccate quella matta!”. Grande Fratello - è subito caos. Altro che serata di gala - è solo la prima puntata e già fioccano critiche e insulti. E anche Barbare e Cristiano si mettono le mani in faccia… : prima puntata e subito tante sorprese. Dall’eliminazione di Simone, all’ovazione per il “Tarzan di Viterbo” Alberto Mezzetti, tra i più acclamati della prima serata, a lei che ha suscitato l’ira di Cristiano Malgioglio che, dopo l’esperienza da recluso nell’edizione Vip, adesso indossa le vesti di opinionista. Una sfuriata, quella del cantante, che ha lasciato tutti di sasso. Non è tipo infatti Cristiano che si lascia andare a situazioni ...

Mariana Falace : età - altezza e peso. Vita privata e curiosità sulla concorrente del Grande Fratello 15 : Mariana Falace fa parte della cerchia dei ‘nip’ dell’edizione numero quindici del Grande Fratello. La bionda, nata e cresciuta a Castellammare di Stabia, fa la modella. Si definisce una ragazza a cui piace piacere, ama prepararsi e non lascia niente al caso. Consapevole dei propri mezzi è convinta che oltre alla bellezza nella Vita è necessario avere conoscenze, capacità e competenze. Al primo sguardo può sembrare snob, ...

Ascolti tv - 17 aprile 2018 : Grande Fratello 15 debutta col 22 - 6% di share : Ascolti tv martedì 17 aprile 2018: ieri sera Grande Fratello 15 visto da Quali sono gli Ascolti TV registrati dalla prima puntata di Grande Fratello 15 di martedì 17 aprile 2018? Ieri sera su Canale5 a guardare il primo appuntamento col GF condotto da Barbara D’Urso sono stati 3 milioni 598 mila telespettatori medi (22,6% […] L'articolo Ascolti tv, 17 aprile 2018: Grande Fratello 15 debutta col 22,6% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 17 aprile 2018. Grande Fratello parte dal 22.6% : Barbara D'Urso Su Rai1 la quarta puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.686.000 spettatori pari al 15.45% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 all’1.39 – la prima puntata di Grande Fratello 15, con Barbara D’Urso, ha raccolto davanti al video 3.598.000 spettatori pari al 22.6% di share (qui gli Ascolti di tutti i debutti del GF – qui quello che è accaduto minuto per minuto - qui tutti i concorrenti). ...

Grande Fratello : Danilo Aquino omofobo e razzista? (FOTO) : Danilo Aquino concorrente del GF: spuntano sui social i suoi post omofobi Barbara D’Urso è tornata in onda ieri sera, martedì 17 aprile, con la prima puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il primo a varcare la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia è stato Danilo Aquino di Roma, molto diretto, chiacchierone e sempre con la battuta pronta. Nel video di presentazione si è definito un ‘matto ...

“Bugiarda!” Gf - Matteo Gentili demolisce Paola Di Benedetto. Neppure il tempo di iniziare che la casa del Grande Fratello è già un vespaio di polemiche. La prima bomba la sgancia l’ex di madre Natura - nel mirino lui : Non sono passate Neppure 24 ore dall’inizio del Grande Fratello ma la situazione dentro la casa è già bollente. Troppo presto per beghe interne, i “reclusi” si sono portati i panni sporchi da fuori. Il primo a lavare è Matteo Gentili che non appena varcato la porta rossa, forse per approfittare della maggiore visibilità mediatica, ha sparato a zero contro l’ex fidanzata Paola Di Benedetto, reduce dall’Isola dei Famosi vinta, un po’ a ...

Grande Fratello Nip - Aida Nizar arriva tardi : Barbara D'Urso non la fa entrare nella casa : Al Grande Fratello di Barbara D'Urso ha fatto irruzione come uno tsunami la spagnola Aida Nizar , subito allo scontro con l'opinionista Cristiano Malgioglio .

Civitavecchia e Viterbo dentro la casa del Grande Fratello con Tarzan e Ken : Tiene molto alla cura del proprio corpo, si allena quotidianamente in palestra e gioca a calcio, il suo sport preferito. Gli amori di Alberto Mezzetti: In un'intervista dichiara di essere single e ...

Replica Grande Fratello 2018 1^ puntata : rivedila su VideoMediaset Video : Barbara D'Urso ha riacceso ufficialmente i riflettori sul Grande Fratello [Video] 'classico. Questa sera è andata in onda in diretta tv su Canale 5 la prima puntata di questa quindicesima edizione che punta ad essere 'memorabile', data la presenza di personaggi che faranno sicuramente molto discutere e che puntano a diventare dei veri e propri personaggi. I nuovi concorrenti del Grande Fratello 2018 Questa sera nel corso della prima serata del ...