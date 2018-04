Grande Fratello | «Concorrenti già conosciuti» La polemica | sembra l' edizione vip

Grande Fratello 2018 : replica 1puntata : 15edizione del Grande Fratello Nip, rivedi la prima puntata in tv e streaming online

Grande Fratello - 'I concorrenti sono già conosciuti' e scoppia la polemica : sembra l'edizione vip : Il Grande Fratello è cominciato da neanche 24 ore e già montano le prime polemiche. Al centro delle critiche è il cast di persone non proprio sconosciute: personaggi legati al mondo della cronaca o ...

Grande Fratello : Danilo Aquino omofobo e razzista? (FOTO) : Danilo Aquino concorrente del GF: spuntano sui social i suoi post omofobi Barbara D’Urso è tornata in onda ieri sera, martedì 17 aprile, con la prima puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il primo a varcare la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia è stato Danilo Aquino di Roma, molto diretto, chiacchierone e sempre con la battuta pronta. Nel video di presentazione si è definito un ‘matto ...

“Bugiarda!” Gf - Matteo Gentili demolisce Paola Di Benedetto. Neppure il tempo di iniziare che la casa del Grande Fratello è già un vespaio di polemiche. La prima bomba la sgancia l’ex di madre Natura - nel mirino lui : Non sono passate Neppure 24 ore dall’inizio del Grande Fratello ma la situazione dentro la casa è già bollente. Troppo presto per beghe interne, i “reclusi” si sono portati i panni sporchi da fuori. Il primo a lavare è Matteo Gentili che non appena varcato la porta rossa, forse per approfittare della maggiore visibilità mediatica, ha sparato a zero contro l’ex fidanzata Paola Di Benedetto, reduce dall’Isola dei Famosi vinta, un po’ a ...

Grande Fratello Nip - Aida Nizar arriva tardi : Barbara D'Urso non la fa entrare nella casa : Al Grande Fratello di Barbara D'Urso ha fatto irruzione come uno tsunami la spagnola Aida Nizar , subito allo scontro con l'opinionista Cristiano Malgioglio .

Civitavecchia e Viterbo dentro la casa del Grande Fratello con Tarzan e Ken : Tiene molto alla cura del proprio corpo, si allena quotidianamente in palestra e gioca a calcio, il suo sport preferito. Gli amori di Alberto Mezzetti: In un'intervista dichiara di essere single e ...

Sorpresa Grande Fratello - Aida in tilt non entra nella Casa. In nomination Filippo e Valerio : La prima puntata del Grande Fratello 15 scivola via tra le presentazioni dei concorrenti della Casa, pillole di gossip posizionate ad arte e doppi sensi. Ma il ritmo è collaudato, la liturgia del ...