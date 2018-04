Grande Fratello | Baye Diame è la star della rete

Grande Fratello 15 : Danilo Aquino - commenti razzisti e omofobi su Facebook? : Danilo Aquino, primo concorrente a varcare, stasera, ufficialmente, la porta rossa del Grande Fratello 15, è già protagonista di una feroce polemica che sta tenendo banco su Twitter. Gli internauti hanno riportato, da più parti, una serie di screenshot con dei commenti a sfondo omofobo e razzista del tecnico romano su Facebook (il profilo, ad oggi, risulta, ancora visibile a tutti).prosegui la letturaGrande Fratello 15: Danilo Aquino, commenti ...

Aida Nizar e Cristiano Malgioglio : è scontro al Grande Fratello 15 : Cristiano Malgioglio critica Aida Nizar al Grande Fratello Aiza Nizar è arrivata dopo l’1 di notte davanti la porta rossa del Grande Fratello, ma il suo trionfale ingresso non è affatto piaciuto a Cristiano Malgioglio. Il ciclone spagnolo annunciato da Barbara d’Urso sin dall’inizio della serata non si è affatto stufata di dover attendere così tanto: d’altronde, come si sa, le vere regine si fanno sempre attendere. Aida ...

Grande Fratello : Simone Poccia eliminato - Valerio e Filippo nominati : Chi è stato eliminato al Grande Fratello? Chi sono i nominati della prima puntata del Grande Fratello? Primo eliminato nella nuova edizione del Grande Fratello. Lo sportivo Simone Poccia è stato eliminato dal programma. L’atleta era tra i nominabili insieme a Valerio Logrieco e Filippo Contri. I tre hanno vissuto l’esperienza del Grande Casale e […] L'articolo Grande Fratello: Simone Poccia eliminato, Valerio e Filippo nominati ...

Grande Fratello 2018 : concorrenti e diretta/ Eliminato Simone - Aida Nizar lite con Malgioglio! (18 Aprile) : Grande Fratello 2018 la prima puntata su canale 5: diretta, i nomi dei concorrenti, primo Eliminato e nomination. Via Simone. Filippo e Valerio al televoto.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 01:45:00 GMT)

Aida Nizar al Grande Fratello - salta il suo ingresso : Malgioglio indignato VIDEO : Perché Aida Nizar non è più entrata al Grande Fratello: Cristiano Malgioglio attacca la star spagnola Come già accaduto a Domenica Live, anche al Grande Fratello Aida Nizar ha fatto il suo show. La star dei reality show spagnoli si è lasciata andare ad un comizio fuori la Porta Rossa tanto da bloccare il suo […] L'articolo Aida Nizar al Grande Fratello, salta il suo ingresso: Malgioglio indignato VIDEO proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - Baya Dame è la star della rete : Tra i 17 concorrenti che questa sera hanno fatto il loro ingresso nella Casa del "Grande Fratello", ce n'è uno che ha colpito più di tutti il pubblico: è Baya Dame...

AIDA NIZAR/ Quando entra nella Casa? Rimandato il suo ingresso al Grande Fratello 2018 : AIDA NIZAR è tra i concorrenti del Grande Fratello 15. Per la spagnola 43enne è il terzo Grande Fratello, dopo il Gran Hermano e il Gran Hermano Vip(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 01:25:00 GMT)

Matteo Gentili affranto parla di Paola Di Benedetto al Grande Fratello : Paola Di Benedetto criticata da Matteo Gentili al Grande Fratello 15 Matteo Gentili nel confessionale del Grande Fratello ha replicato alle parole di Paola Di Benedetto ed è apparso molto perplesso dopo aver sentito l’ultima dichiarazione rilasciata dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Dopo aver nominato Filippo e dopo aver detto che il motivo era solamente quello che fosse la persona che gli era piaciuta meno, il ...

Paola Di Benedetto : la frecciatina di Matteo Gentili al Grande Fratello : Matteo Gentili al Grande Fratello: le parole per Paola Di Benedetto durante la prima puntata Matteo Gentili è ufficialmente un concorrente del Grande Fratello. E nel corso della prima puntata del reality show il calciatore ha subito parlato, incalzato dalla conduttrice Barbara d’Urso, dell’ex fidanzata Paola Di Benedetto. La storia tra i due è finita […] L'articolo Paola Di Benedetto: la frecciatina di Matteo Gentili al Grande ...

Il Grande Fratello è già bollente : i "messaggi" tra il fidanzato della Pezzopane e Lucia Bramieri : Il Grande Fratello è cominciato da appena tre ore e già spuntano il primi altarini. Stiamo parlando dei presunti messaggi...

Simone Poccia eliminato / L'avventura dello sportivo termina ancora prima di iniziare (Grande Fratello 2018) : Simone Poccia è uno dei concorrenti del Grande Fratello Nip: sportivo nella cerchia della nazionale di atlentica, cerca ora un'esperienza che gli permetta di ottenere notorietà.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 01:22:00 GMT)

Un napoletano al Grande Fratello : ecco Gigimario Favoloso - fidanzato famoso : TORRE DEL GRECO - Un torrese al Grande Fratello: Luigi Mario Favoloso, 30 anni, imprenditore di Torre del Greco e fidanzato di Nina Moric, da questa sera è ufficialmente un concorrente del Gf 2018, lo ...

Tutti i concorrenti di Grande Fratello 2018 : GF15 - un gruppo di concorrenti Non sono vip, non sono nip. Il Grande Fratello 2018 ha un cast per buona parte composto da ‘mezzi famosi’, parenti di e fidanzati di, personaggi che hanno già avuto diverse esperienze sul piccolo schermo (nei salotti di Barbara D’Urso, in particolare) o che in qualche modo hanno conosciuto la ribalta. A cominciare dal personaggio più “freak” di questa edizione ossia il Ken Italiano, ...

Aida Nizar/ Dal Gran Hermano al Grande Fratello 15 : "Non basterà una vita per ringraziarti Barbara!" : Aida Nizar è tra i concorrenti del Grande Fratello 15. Per la spagnola 43enne è il terzo Grande Fratello, dopo il Gran Hermano e il Gran Hermano Vip(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 01:10:00 GMT)