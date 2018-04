Grande Fratello arcobaleno | tre i concorrenti omosessuali C' è anche la figlia di Bobby

Barbara d’Urso : “Ci sono già due flirt al Grande Fratello” : Grande Fratello: Barbara d’Urso rivela che Filippo e Alberto hanno puntato già alcune ragazze Durante la puntata di oggi, mercoledì 18 Aprile, di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha fatto una prima rivelazione su due concorrenti della casa del Grande Fratello. Al secondo giorno nella casa parte il primo gossip. La conduttrice di entrambi i popolari […] L'articolo Barbara d’Urso: “Ci sono già due flirt al Grande ...

Baye Dame Dia : il 'misterioso' concorrente del Grande Fratello 2018 : ... https://www.instagram.com/Baye_Dame__/?hl=it Baye Dame Dia: vita privata e passioni Baye Dame Duia lavora come addetto alle vendite in un negozio di abbigliamento, ha la passione per il mondo dello ...

Grande Fratello 15 : flirt in corso tra Valerio Logrieco e Mariana? : Valerio Logrieco ci prova con Mariana Falace al GF 15? Per dirla alla Barbara D’Urso, questo sarebbe davvero un vero e proprio “Ssscccuuup!”. Cosa sta accadendo nella casa della quindicesima edizione del Grande Fratello? A meno di ventiquattro ore dalla prima puntata della versione classica del reality più spiato d’Italia, condotto dalla padrona di casa di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, sembrerebbe che ci sia già un flirt in ...

È il Grande Fratello arcobaleno : tre concorrenti omosessuali - ecco chi sono : È un Grande Fratello molto rainbow questo del 2018. Tre sono i concorrenti che appertengono apertamente alla comunità LGBTQ.Nato a Roma da genitori senegalesi Baye Dame Dia è una Drag queen che lavora alla nota serata romana del Muccassasina. Famosa in tutto l'ambiente capitolino il suo nome d'arte è Obama the queen, è attento alla moda e ha un look singolare.

PATRIZIA BONETTI/ Da Gianluca Vacchi a Claudio D'Alessio : tutti gli amori della gieffina (Grande Fratello 15) : PATRIZIA BONETTI è la figlia di papà del Grande Fratello 2018: ricca, viziata e snob, sta ricevendo pesanti critiche. A Mattino Cinque il processo contro di lei.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Barbara D'Urso - opinionisti inginocchiati a Pomeriggio 5/ Imitano Aida Nizar all'esordio al Grande Fratello 15 : Pomeriggio 5, gli opinionisti si inginocchiano di fronte a Barbara D'Urso e Imitano la scenetta di Aida Nizar fuori dalla porta rossa del Grande Fratello 15(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Nina Moric e Fabrizio Corona/ Pace a suon di “like” - Luigi Favoloso al Grande Fratello : deve preoccuparsi? : Nina Moric e Fabrizio Corona/ Pace ritrovata a suon di “Mi piace" su Instagram? La modella croata gradisce gli scatti dell’ex marito e il web incomincia a mormorare...(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Danilo Aquino altezza - peso e foto fisico del concorrente del Grande Fratello 2018 : Quanto è alto Danilo Aquino e quanto pesa? Due curiosità che i telespettatori vogliono assolutamente sapere, soprattutto dopo averlo visto accanto ad altri concorrenti del Grande Fratello 2018: l'altezza di Danilo Aquino non è impossibile da scoprire e, non a caso, troverete proprio quello che stavate cercando poco più in basso. Nonostante abbia fatto tanta ironia su sé stesso, lasciandosi persino chiamare da Angelo "zuccheriera", Danilo non è ...

Mariana Falace altezza - peso e foto fisico della concorrente del Grande Fratello 2018 : peso e altezza di Mariana Falace vi permetteranno di conoscere meglio questa biondissima concorrente del Grande Fratello 2018 determinata e sempre pronta a mettersi in gioco! A poco a poco, emergono sempre più curiosità sul suo conto e non sono pochi quelli che vogliono sapere i suoi segreti più intimi... Adesso accontentiamoci però di rispondere alla domanda "quanto è alta Mariana Falace del GF e quanto pesa" e poi pensiamo alla sua vita ...

“Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati” : l’annuncio choc che ha sconvolto i fan. A parlare proprio lei - l’ex Grande Fratello Vip - che spiega il motivo della separazione a sorpresa. Gli utenti increduli (e addolorati) : Una notizia improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. A dare la notizia, subito rimbalzata sui social, è stata proprio lei, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, che ha annunciato sul suo Instagram Stories che l’amore era arrivato al capolinea. La coppia si era conosciuta nello studio della trasmissione Uomini e Donne. Il dj aveva infatti vestito i panni del ...

Grande Fratello : omofobia e razzismo - eliminazione certa per un concorrente? Video : Ieri è andata in [Video] onda su Canale 5 la prima puntata della quindicesima edizione del #Grande Fratello Nip, condotta da #Barbara D'Urso. Il programma da poco iniziato, gia' si presenta con la prima rovente polemica. Dal web, a gran voce, mettono in risalto alcuni commenti, sui social, omofobi e razzisti da parte di un concorrente, precedenti all'ingresso nella casa Grande Fratello, stiamo parlando di Danilo Aquino. La sua entrata nella casa ...

Grande Fratello 15 - resoconto puntata d'esordio : eliminato e nominations Video : Esordio con il botto per la quindicesima edizione del #Grande Fratello, guidata dalla regina dell'entertainment #Barbara D'Urso. Avvolta in un vestito grigio luccicante con guanti trasparenti, la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha dimostrato di essere la perfetta padrona di casa, conoscendo ogni dettaglio della puntata e dei vari protagonisti senza l'uso della classica cartella alla quale ci hanno abituato le sue colleghe Ilary ...

Grande Fratello 15 : chi è Luigi Mario Favoloso - fidanzato di Nina Moric? : Uno dei concorrenti del Grande Fratello 15 è Luigi Mario Favoloso, il cui nome è già tutto un programma. Balzato agli onori della cronaca per essere il fidanzato di … Nina Moric, lo abbiamo visto molte volte ospite di nostra signora delle faccette, per accesi diverbi e scontri con la famiglia Rodriguez e Fabrizio Corona. Luigi Mario Favoloso il fidanzato di Nina Moric, uno dei concorrenti del GF15 Ma chi è in realtà questo bel “fustaccio”? E’ ...