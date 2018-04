Grande Fratello 2018 | prima puntata | Barbara blocca l’ingresso di Aida Nizar nella casa!

uominiedonnenews

: Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… - trash_italiano : Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… - GrandeFratello : Il suo cuore scoppia di gioia! @carmelitadurso è tornata e con lei Grande Fratello! BENVENUTI AL #GF15! - GrandeFratello : Un solo aggettivo... PAZZESCO! @InfoMalgioglio torna a Grande Fratello come opinionista! #GF15 -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) E’ andata in onda la diretta delladel15,D’Urso presenta i concorrenti e inizia il gioco. Simone è il primo eliminato di questa edizione e abbandona il reality dopo aver trascorso solo qualche ora all’interno della casa. Ecco cosa è successo durante la! Ladel15 scorre a ritmo incalzante e una seducente e professionaleD’Urso, che fa il suo ingresso in studio come una vera diva, prende il controllo della trasmissione senza lasciare nulla al caso. Emozionata e con il cuore a mille, la bella conduttrice conduce con polso e sicurezza, ma non può fare a meno di confessare con un grido: “Mi scoppia il cuore, siamo di nuovo insieme dopo 15 anni. Il cuore batte forte, forte”. Via alla, come solo lei sa fare ed ecco le fasi più cool ...