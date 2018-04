Grande fratello 2018 | podio trash per Aida Nizar | Lucia Bramieri e Simone Coccia

Chi è Danilo Aquino? Biografia - età e vita privata del concorrente del Grande fratello 2018 : Chi è Danilo Aquino? Il concorrente del Grande Fratello 2018 è già molto amato dal pubblico del reality show: sono bastate un paio d'ore per entrare nel cuore degli italiani, ma questo farà sì che rimanerci sarà ancor più difficile! Ormai ci si aspetta tanto da lui e soprattutto non ci si aspetta che faccia passi falsi, ma naturalmente potremo capire se le prime impressioni sono state giuste o sbagliate soltanto nelle prossime settimane, ...

Dai campi laziali al Grande Fratello. Aquino tenta l'avventura al reality : Dai gol nei campi di Eccellenza e Promozione alle telecamere. Ieri sera ha preso il via l'edizione 2018 del Grande Fratello , condotto quest'anno da Barbara D'Urso, e tra i concorrenti c'è Danilo ...

Patrizia Bonetti del Grande fratello : le relazioni passate con i vip : Grande Fratello 15: Patrizia Bonetti è un’ex fidanzata di tanti vip! Patrizia Bonetti è stata la prima ragazza a fare il suo ingresso ieri nella Casa del Grande Fratello, facendo sognare milioni di italiani grazie al suo balletto. In diretta infatti Barbara d’Urso le ha chiesto che cosa sapesse fare, e lei, con sguardo ammiccante ha detto che sapeva sia sorridere che ballare. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha quindi mandato la hit ...

Grande fratello 2018 anticipazioni : Scontri e pianti nel giorno 2 : Grande Fratello 2018 anticipazioni e news – La Casa è impegnata ad affrontare il suo secondo giorno, a poche ore dalla diretta di ieri. I concorrenti sono ancora divisi fra uomini e donne nel corso della mattinata ed è già possibile scoprire le prime alleanze, simpatie, Scontri e pianti. La conduttrice aveva promesso di mettere al centro le storie drammatiche dei concorrenti e siamo già stati accontentati: c’è chi ha versato lacrime ...

Grande fratello : omofobia e razzismo - eliminazione certa per un concorrente? : Ieri è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello Nip, condotta da Barbara d'Urso. Il programma da poco iniziato, già si presenta con la prima rovente polemica. Dal web, a gran voce, mettono in risalto alcuni commenti, sui social, omofobi e razzisti da parte di un concorrente, precedenti all'ingresso nella casa Grande Fratello, stiamo parlando di Danilo Aquilone. La sua entrata nella casa più ...

Daniele Aquino : età - altezza e peso. Chi è il concorrente del Grande fratello 15 : Il Grande Fratello Nip è appena iniziato e già scoppia la polemica. Una feroce polemica che sta tenendo banco, in queste ore, su Twitter. Gli utenti del social network hanno riportato, da più parti, una serie di commenti, a sfondo omofobo e razzista scritti da uno dei concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Barbara D’Urso. A finire nell’occhio del ciclone è stato Daniele Aquino, il tecnico di lavatrici ...

Katia e Ascanio del Grande fratello pronti per Pechino Express? I loro progetti : Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli dopo il Grande Fratello tornano in Tv? Il sogno di partecipare a Pechino Express Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono forse una delle coppie a cui il pubblico del Grande Fratello è rimasto più affezionato negli anni. La loro storia d’amore, dentro e fuori la Casa più spiata di Italia, […] L'articolo Katia e Ascanio del Grande Fratello pronti per Pechino Express? I loro progetti proviene da Gossip e ...

Ascolti tv - testa a testa tra Questo nostro amore 80 e l’esordio del Grande fratello 2018 : E’ testa a testa tra la fiction di Rai1 Questo nostro amore 80, interpretata da Neri Marcorè e Anna Valle che il 17 aprile su Rai1 ha ottenuto un seguito di 3 milioni 686mila telespettatori con il 15.4% di share, e la prima puntata del Grande Fratello 15 che su Canale 5 – in onda fino all’1.39 – ha ottenuto 3 milioni 598mila spettatori e il 22.6% di share. Endemol, casa di produzione del reality di Mediaset, fa sapere ...

Grande fratello - Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli : Mamma che #Riccanza : “La mia ‘riccanza’? Una famiglia fantastica”. A parlare è Katia Pedrotti, protagonista della quarta edizione del Grande Fratello e oggi, a 14 anni dall’esperienza nel programma di Canale 5, nel cast del docu-reality di MTV Mamma che #Riccanza!. La bella bionda è stata intervistata da Chi nel numero in edicola mercoledì 18 aprile e con il settimanale ha raccontato la sua vita dopo la trasmissione che l’ha ...

Grande fratello 2018 : Barbara D’Urso - la Willy Wonka del tubo catodico - e la sua corte di mezzi vip portano a casa il 22 - 6% di share : C’è questo libro di John Williams che si chiama Stoner e che, nel 2013, è diventato un caso editoriale in Europa. Pubblicato nel 1965, ci sono voluti quasi cinquant’anni perché il pubblico si accorgesse della bellezza di questo romanzo. La storia è semplice e canta le gesta del signor Stoner, un uomo normale. Famiglia umile, carriera da professore universitario, matrimonio lungo e alla lunga infelice, relazione adulterina, scandalo, ...

Grande fratello Nip - Aida Yespica mezza nuda : il concorrente la vede e impazzisce : La quindicesima edizione del Grande Fratello è partita con un picco erotico. Aida Yespica in costume in piscina, che urlava al concorrente romano Danilo di 'salvarla'. Il buon Danilo non si è certo ...

Paola Di Benedetto si confronterà con Gentili al Grande Fratello? : Grande Fratello: Paola Di Benedetto si confronta con Matteo Gentili? E’ inutile negarlo: il motivo principale dell’entrata di Matteo Gentili nella Casa del Grande Fratello 15 è Paola Di Benedetto. Senza la sua love story con Francesco Monte scoppiata all’Isola dei Famosi, nessuno avrebbe parlato di Gentili, o almeno nessuno del mondo che gira intorno ai gossip. Eppure proprio grazie a questo neo amore, Matteo è oggi uno ...

Danilo Aquino / Frasi razziste e omofobe : rischio espulsione? (Grande fratello 15) : Danilo Aquino, concorrente del Grande Fratello 15, accusato di razzismo e omofobia: ecco le Frasi finite nell'occhio del ciclone dopo la sua presentazione.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 12:00:00 GMT)