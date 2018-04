Grande Fratello 2018 | la classifica dei 5 momenti più trash orchestrati da Barbara D’Urso

ilfattoquotidiano

: Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… - trash_italiano : Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… - GrandeFratello : Il suo cuore scoppia di gioia! @carmelitadurso è tornata e con lei Grande Fratello! BENVENUTI AL #GF15! - GrandeFratello : Un solo aggettivo... PAZZESCO! @InfoMalgioglio torna a Grande Fratello come opinionista! #GF15 -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Tutto quelin una sola serata televisiva non si era mai visto prima. Ieri il15 ha debuttato con 3.598.000 telespettatori adulanti e il 22,6% di share (un valore “falsato” dalla fine della trasmissione fissata per l’1.40 di notte: una follia). Ma cos’è il? Secondo la Treccani, un “orientamento del gusto basato sul recupero, spesso compiaciuto e esibito, di tutto quanto è deteriore, di cattivo gusto, di pessima qualità culturale”. Effettivamente durante la prima puntata tante storie sono state recuperate dai salotti domenicali did’Urso e valorizzate all’ennesima potenza. Come succede per ogni kick-off di reality, la prima puntata è stata piuttosto piatta: lo spazio è stato occupato all’ingresso dei sedici concorrenti che non lascia spazio a chissà quale idea autoriale. Tra i concorrenti, c’è la commessa romana de ...