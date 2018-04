Grande Fratello 2018 | Barbara D’Urso | la Willy Wonka del tubo catodico | e la sua corte di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 aprile 2018) C’è questo libro di John Williams che si chiama Stoner e che, nel 2013, è diventato un caso editoriale in Europa. Pubblicato nel 1965, ci sono voluti quasi cinquant’anni perché il pubblico si accorgesse della bellezza di questo romanzo. La storia è semplice e canta le gesta del signor Stoner, un uomo normale. Famiglia umile, carriera da professore universitario, matrimonio lungo e alla lunga infelice, relazione adulterina, scandalo, morte, oblio. Niente lustrini, colpi di scena nemmeno a parlarne: per chi cerca carisma e opulenza, vale la pena riaprire Gatsby. Eppure in Europa questo romanzo (che in effetti è molto bello) ha avuto unsuccesso. Viene da supporre che i lettori abbiano capito, già 5 anni fa, il valore di una storia normale. Complice la realtà filtrata dei social, le storie normali stanno scomparendo alla velocità della tartaruga ‘Elusor ...