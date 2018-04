Grande Fratello 2018 anticipazioni | Scontri e pianti nel giorno 2

ilnotiziangolo

: Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… - trash_italiano : Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… - GrandeFratello : Il suo cuore scoppia di gioia! @carmelitadurso è tornata e con lei Grande Fratello! BENVENUTI AL #GF15! - GrandeFratello : Un solo aggettivo... PAZZESCO! @InfoMalgioglio torna a Grande Fratello come opinionista! #GF15 -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)e news – La Casa è impegnata ad affrontare il suo secondo, a poche ore dalla diretta di ieri. I concorrenti sono ancora divisi fra uomini e donne nel corso della mattinata ed è già possibile scoprire le prime alleanze, simpatie,. La conduttrice aveva promesso di mettere al centro le storie drammatiche dei concorrenti e siamo già stati accontentati: c’è chi ha versato lacrime e chi ha accusato qualcuno di mentire. Quanto è avvenuto nelle ultime ore potrebbe darci informazioni importanti per ledele news: il secondomette in crisi i gieffini Abbiamo scoperto diversi dettagli della vita privata dei concorrenti. Dalla drammatica storia di Baya Dame, per via del bullismo subito in adolescenza, fino al difficile rapporto fra Veronica e il padre ...