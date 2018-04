Grande Fratello 2018 | Alessia Prete concorrente | scheda e foto

Grande Fratello 2018 : Aida Nizar : GF15 - Aida Nizar Chi è Aida Nizar del Grande Fratello 2018 Età: 43 Data di nascita: 12 maggio 1975 Luogo: Valladolid (Spagna) Vive a: Spagna Aida ha raggiunto la fama in Spagna nel 2003, quando ha partecipato alla quinta edizione del Gran Hermano, e da quel momento non si è mai allontanata dal piccolo schermo, ritagliandosi un ruolo da prezzemolina nella tv iberica, principalmente su TeleCinco. Nel 2011 è stata anche una naufraga dell’Isola dei ...

Baye Dame Dia / L'italo-senegalese che canta "La società dei magnaccioni" ( Grande Fratello 2018) : Baye Dame Dia, L'italo-senegalese si presenta canta ndo in romanesco ''La società dei magnaccioni'', la sua storia è fatta anche di sofferenza per superare il razzismo. (Grande Fratello 2018) (Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 00:27:00 GMT)

Malgioglio contro Bobby Solo al Grande Fratello : “Che padre sei?” : Bobby Solo criticato da Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Nella Casa del Grande Fratello è entrata stasera anche Veronica Satti, figlia non riconosciuta di Bobby Solo . Cristiano Malgioglio dopo aver sentito la sua presentazione non è riuscito a trattenersi e ha voluto lanciare molte frecce a favore della futura coinquilina. Prima di tutti l’opinionista (o emozionista, come ha voluto descriversi) ha affermato di essere orgoglioso ...

Grande Fratello 2018 : come votare da casa. 1 voto al massimo per ciascuna piattaforma : Barbara D'Urso Grande Fratello 2018 propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Fan, sito web, SMS e Messanger di Facebook. La novità è che per ciascun metodo il voto esprimibile, per ogni sessione, è pari ad 1. Scelta radicale rispetto al passato che probabilmente vuole limitare il peso dei “fan accaniti”, pronti a votare su tutte le piattaforme con tutti i ...