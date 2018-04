Grande Fratello 15 | resoconto puntata d' esordio | eliminato e nominations

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018)con il botto per la quindicesima edizione del, guidata dalla regina dell'entertainment Barbara D'Urso. Avvolta in un vestito grigio luccicante con guanti trasparenti, la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha dimostrato di essere la perfetta padrona di casa, conoscendo ogni dettaglio dellae dei vari protagonisti senza l'uso della classica cartella alla quale ci hanno abituato le sue colleghe Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Uno dopo l'altro ha presentato tutti i concorrenti che si giocheranno l'ambito titolo, nella speranza di aggiudicarsi il montepremi di 100 mila euro. Come annunciato alla vigilia molti sono volti non sconosciuti nel mondo dello spettacolo: si tratta di ospiti più volte visti nel salotto della stessa D'Urso, spesso come 'fidanzati di' o 'parenti di'. Riassunto prima15 Tanti i personaggi già noti ...