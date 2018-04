Grande Fratello 15 nomination della prima puntata

Aida Nizar e Cristiano Malgioglio : è scontro al Grande Fratello 15 : Cristiano Malgioglio critica Aida Nizar al Grande Fratello Aiza Nizar è arrivata dopo l’1 di notte davanti la porta rossa del Grande Fratello , ma il suo trionfale ingresso non è affatto piaciuto a Cristiano Malgioglio . Il ciclone spagnolo annunciato da Barbara d’Urso sin dall’inizio della serata non si è affatto stufata di dover attendere così tanto: d’altronde, come si sa, le vere regine si fanno sempre attendere. Aida ...

Perché Aida Nizar non è più entrata al Grande Fratello : Cristiano Malgioglio attacca la star spagnola Come già accaduto a Domenica Live, anche al Grande Fratello Aida Nizar ha fatto il suo show. La star dei reality show spagnoli si è lasciata andare ad un comizio fuori la Porta Rossa tanto da bloccare il suo […]

Tutti i concorrenti di Grande Fratello 2018 : GF15 - un gruppo di concorrenti Non sono vip, non sono nip. Il Grande Fratello 2018 ha un cast per buona parte composto da ‘mezzi famosi’, parenti di e fidanzati di, personaggi che hanno già avuto diverse esperienze sul piccolo schermo (nei salotti di Barbara D’Urso, in particolare) o che in qualche modo hanno conosciuto la ribalta. A cominciare dal personaggio più “freak” di questa edizione ossia il Ken Italiano, ...