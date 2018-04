Grancio ex M5S | Stadio della Roma? Lo pagano i cittadini

romadailynews

: Grancio annuncia il suo addio: “Espulsa da un M5s avvelenato dal potere” - LaStampa : Grancio annuncia il suo addio: “Espulsa da un M5s avvelenato dal potere” - RadioCusano : Dalle 15.10 alle 16 a Ho scelto cusano - Dentro la notizia interverranno @Ettore_Rosato su: Incarico esplorativo a… - Robbbby711 : RT @TwittGiorgio: Cristina Grancio: 'Io, espulsa da un M5S avvelenato dal potere'... -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)– Cristina(ex consigliera M5S del Comune di) è intervenuta ai microfonitrasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’espulsione dal M5S “Il Movimento quand’era all’opposizione e quindi riusciva molto bene a soddisfare quel desiderio di partecipazione che veniva dal basso –ha affermato-. Quando aè diventato forza di governo non è riuscito a integrare la partecipazione con l’azione di governo. Il gruppo consiliare non mi ha perdonato il fatto che io abbia parlato di questa difficoltà. L’assurdità è che tutto deve avvenire all’interno del gruppo consiliare e non si deve rendere conto al cittadino. Se avessi saputo che le condizioni erano queste non mi sarei mai avvicinata a questo Movimento. Parlo di movimentono ...