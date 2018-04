Governo : Rosato - Di Maio e Salvini si dividono poltrone - forno non chiude : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Non credo che il forno aperto da Di Maio a Salvini sia chiuso, stanno solo decidendo come dividersi le poltrone. Fanno questo balletto ma ci sono scelte che parlano: si sono divisi in maniera cencelliana e velocemente tutti gli uffici di vertice di Camera e Senato, le commissioni. Siamo tornati alla Prima Repubblica sul serio”. Lo dice Ettore Rosato, del Pd, ai microfoni di Circo Massimo su Radio ...

Proposte Martina : dialogo Governo Pd-M5s?/ Famiglia - lavoro - povertà : Rosato - “alternativi a Di Maio” : Governo, i tre punti di Maurizio Martina e del Pd ai partiti: lavoro, povertà e Famiglia. Le reazioni: Orlando "un modo per stanare M5s e Lega-Salvini", M5s "iniziativa utile"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:12:00 GMT)

Pd diviso su dialogo per il Governo. Rosato : 'Alternativi a Lega ed M5s' : E non mi pare ci siano, e non è solo nella politica estera". E continua: "Quindi benissimo col presidente incaricato, mi sembra difficile non andare a discutere. Anzi, sarebbe una violazione di una ...

Governo : Rosato - per Pd no novità - spetta a Lega e M5S fare passi : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “Il Pd è l’unico partito in cui c’è ancora una dialettica interna ma la nostra Direzione ha detto che noi siamo alternativi sia al M5S che alla Lega e mi sembra che non ci sia alcun elemento che possa aver cambiato la nostra opinione”. Lo dice Ettore Rosato del Pd a Radio 105.“Penso che il presidente Mattarella abbia in mente un percorso e farà un passo visto che, chi dice di aver ...

Governo : Rosato - Salvini arrogante - dica cosa vuol fare e con chi : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “Si è preso oltre 40 giorni, ma ancora non gli bastano. Adesso Salvini ci avvisa che, dopo le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia, vuole altri 15 giorni. Arriveremmo così alle soglie dell’estate, anche perché poi ci sono le amministrative e anche lì vengono prima gli interessi della Lega e poi l’Italia”. Lo scrive su Facebook il vicepresidente Pd della Camera, Ettore Rosato. ...

Governo - Rosato : 'Apertura? Pd alternativo a M5S e Lega' : "C'è sempre stata una posizione di apertura di Emiliano, ma contano i voti e il voto della direzione del Pd è chiaramente alternativo a M5s e Lega". Lo ha detto il vicepresidente della Camera ed ...

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

Governo - Rosato vs Belpietro : “M5s non credibile”. “C’era un segretario Pd che aveva promesso di ritirarsi e non l’ha fatto” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il direttore de La Verità, Maurizio Belpietro, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Quest’ultimo ripete che il suo partito è alternativo al M5S, motivo della scelta dem di stare all’opposizione. E sull’accordo con Berlusconi nella passata legislatura, puntualizza: “Berlusconi ha dato un piccolo contributo con 10 senatori che ci mancavano, ma era il Governo del Pd, non di Berlusconi. Qua ...

Governo : Rosato - Pd non lavora a esecutivo presidente : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Smentisco qualsiasi ipotesi di Governo del presidente. Il Partito democratico non sta lavorando ad alcun Governo del presidente”. Lo ha detto Ettore Rosato del Pd parlando con i giornalisti alla Camera. L'articolo Governo: Rosato, Pd non lavora a esecutivo presidente sembra essere il primo su Meteo Web.

Ettore Rosato - la previsione sul Governo Lega-M5s : 'Tireranno in mezzo anche Berlusconi' : Alla vigilia della consultazioni al Quirinale tra Sergio Mattarella e i partiti principali, si rincorrono sempre più insistenti le voci su presunti accordi tra Lega e Movimento cinque stelle per la ...

Governo : Rosato - Lega-M5S hanno già deciso - Pd opposizione : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – “Lega e M5S hanno già deciso di fare un Governo insieme. Ci sarà una lunga fase di rimpalli, di sì, si no ma alla fine andrà così. Come avevano già deciso di fare i presidenti delle Camere”. Lo dice Ettore Rosato del Pd a L’Aria che Tira su La7. M5S e centrodestra “hanno detto una presidenza ai 5 stelle e una al centrodestra. Lo hanno detto fin dall’inizio. Noi abbiamo detto siamo ...

Rosato : Lega e M5s hanno già deciso di fare Governo insieme : Roma, 26 mar. , askanews, 'Movimento cinquestelle e Lega hanno già deciso di fare il governo insieme, ci sarà una fase di transizione e di rimpalli ma '. Lo ha detto Ettore Rosato , Pd, intervistato a ...

Rosato (PD) apre a referendum iscritti su Governo Video : L'ideatore dell'attuale legge elettorale Rosatellum concorda con la maggior parte dei suoi colleghi di partito nel non voler appoggiare un governo del Movimento 5 Stelle, ma apre all'ipotesi di un referendum fra gli iscritti del Partito Democratico. Durante la trasmissione radio Un giorno da Pecora il capogruppo uscente dei dem alla Camera dei Deputati Ettore #Rosato ha dichiarato: Non sono d'accordo a fare un governo con i 5 stelle, ma su ...

Rosato (PD) apre a referendum iscritti su Governo : L'ideatore dell'attuale legge elettorale "Rosatellum" concorda con la maggior parte dei suoi colleghi di partito nel non voler appoggiare un governo del Movimento 5 Stelle, ma apre all'ipotesi di un referendum fra gli iscritti del Partito Democratico. Durante la trasmissione radio "Un giorno da Pecora" il capogruppo uscente dei dem alla Camera dei Deputati Ettore Rosato ha dichiarato: "Non sono d'accordo a fare un governo con i 5 stelle, ma su ...