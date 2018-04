Governo | Renzi detta la linea al Pd | Né con Di Maio né con Fico

Governo : Martina apre a dialogo - renziani 'linea non cambia'/Adnkronos : Roma, 17 apr. , Adnkronos, Alla vigilia delle decisioni del Colle sui prossimi passi nel tentativo di formare un Governo, nel Pd continua la dialettica tra ala 'dialogante' e il fronte renziano ...

Governo : Martina apre a dialogo - renziani ‘linea non cambia’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – In serata, Lorenzo Guerini prima e Andrea Marcucci chiudono la faccenda ribadendo che la linea dem non cambia: “I tre punti indicati dal segretario reggente Martina sono un contributo rivolto a tutti i presidenti che riceveranno l’incarico dal capo dello Stato. In merito alla posizione del Pd- sottolinea Marcucci- e’ nota da settimane e non prevede aperture nei confronti di possibili esecutivi del M5S e ...

Governo - il renziano Marcucci : “Linea Pd non cambia - no aperture a M5s. Punti di Martina contributo a incaricati” : “I tre Punti indicati dal segretario reggente Martina sono un contributo rivolto a tutti i presidenti che riceveranno l’incarico dal capo dello Stato. In merito alla posizione del Pd, è nota da settimane e non prevede aperture nei confronti di possibili esecutivi del M5S e della Lega. Mentre chi ha vinto il 4 marzo pensa ai forni e agli orti, noi pensiamo ai problemi degli italiani”. Lo afferma il renziano Andrea Marcucci, capogruppo ...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Alla vigilia delle decisioni del Colle sui prossimi passi nel tentativo di formare un Governo, nel Pd continua la dialettica tra ala 'dialogante' e il fronte renziano posizionato sulla linea del 'tocca a loro', inteso M5S e Lega, almeno fino al fallimento conclamato di dar vita ad un Governo da parte dei 'vincitori' del 4 marzo. Oggi Maurizio Martina ha rilanciato tre proposte

SALVINI E IL TERZO NOME PER IL Governo/ "Perché no? Io non sono Di Maio. Berlusconi? Qualcuno rimpiange Renzi" : SALVINI e il TERZO NOME per il GOVERNO: il leader della Lega apre ad una terza figura diversa dalla sua e quella di Di Maio a patto che condivida il programma. Poi punge Berlusconi...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 19:18:00 GMT)

Governo - Boccia (Pd) : “Aventino renziano? Non ha funzionato - è stato un errore politico. Ora dialogo” : “La prima linea data da Renzi il 5 marzo del no a prescindere è una linea superata dai fatti, la pratica iniziale dell’Aventino non solo non ha funzionato ma è stata derubricata ad errore politico, oggi siamo tutti d’accordo nel dire che con il presidente incaricato bisognerà dialogare e fare proposte, ma devo anche dire che l’asse Cinque stelle Lega è vivo e vegeto”. A dirlo è Francesco Boccia, deputato Pd, facendo ...

Alleanza Pd-M5S? Non convieneGoverno - Franceschini sbagliaHa ragione Renzi. Ecco perché : Nuovo governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un’Alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l’opposizione? Segui su affaritaliani.it

Governo - De Girolamo : “Di Maio? Arrogante e più antipatico di Renzi”. Marattin : “Rilassatevi - lasciate stare il senatore di Rignano” : Siparietto con botta e risposta a effetto domino nel corso de L’Aria che Tira (La7). A fare da apripista al dibattito è l’ex deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, che commenta con toni caustici l’inaugurazione del Vinitaly, a cui hanno partecipato diversi leader politici: “Più che del vino è stata una fiera di dichiarazioni inutili. Per fare il Governo non avremmo bisogno di un presidente della Repubblica, ma di ...

Salvini “Governo Lega - Di Maio rispetti voto”/ Calenda “Pd non sia immobile” : Renzi fa rinviare Assemblea dem : Governo, Salvini contro Di Maio e Calenda: "mai col Pd e il M5s rispetti il voto". Leader Lega striglia Centrodestra, accordo con grillini più lontano. "Se vinciamo in Molise"...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:15:00 GMT)

SCENARIO/ La linea Renzi vince nel Pd e prepara il Governo (con Lega e FI) : Sembra buio fitto, in realtà qualcosa si comincia a capire. Nel Pd vince la linea Renzi: Martina lo ha detto. E questo spiega le mosse di Berlusconi. E pure di M5s. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:01:00 GMT)DOPO LE CONSULTAZIONI/ La soluzione di Mattarella c'è ed è nascosta nei veti incrociati, di G.M. SalernoLE SCELTE DEL PD/ Un'alleanza con M5s meglio di Calenda e Macron?, di M. Marcellona

Renzi prepara il sì a un Governo di tutti e ottiene il rinvio dell'assemblea Pd. Convinti Martina e Franceschini : Il colloquio di stamattina tra Matteo Renzi e Maurizio Martina è finito male. Il reggente non ci sta: se l'assemblea nazionale convocata per il 21 aprile deve eleggerlo segretario, l'incarico sia pieno e non solo per qualche mese. Respinta insomma al mittente la proposta Renziana di eleggerlo segretario ma solo fino al massimo a febbraio, in tempo poi per celebrare congresso e primarie per le europee del maggio 2019. Sono questi i termini ...

Governo - i renziani chiedono di rinviare l’assemblea Pd che deve decidere sul nuovo segretario : Usare lo stallo per la formazione del Governo per rimandare il regolamento di conti interno al partito e soprattutto la partita per la nuova segreteria. I renziani propongono alle altre correnti del partito di rinviare l’assemblea del 21 nella quale il Pd dovrebbe decidere se eleggere lì un nuovo segretario o andare a congresso. La richiesta sarebbe motivata dalla necessità di non aprire la partita interna mentre sono in corso le consultazioni, ...