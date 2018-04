Governo | Pd si prepara a entrare in gioco | renziani ‘no a M5S’

meteoweb.eu

: RT @LorenzoCast89: #Governo #centrodestra #movimento5stelle verso il tramonto. #Salvini si prepara a opposizione. Si apre fronte #PD ma non… - carlofavaretti : RT @LorenzoCast89: #Governo #centrodestra #movimento5stelle verso il tramonto. #Salvini si prepara a opposizione. Si apre fronte #PD ma non… - LorenzoCast89 : #Governo #centrodestra #movimento5stelle verso il tramonto. #Salvini si prepara a opposizione. Si apre fronte #PD m… - marcyo_m : Il grillino si prepara al governo coi propri simili cioè il PD ???????????????????????? leggete la bio e capirete ?????? -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Il problema non è quello che decide di fare il Colle, il problema è il Pd e questo Pd non farà un accordo dicon i 5 Stelle”. Un big renziano commenta così a fine giornata le voci che per tutti il giorno si sono alimentate nei conciliaboli alla Camera: in caso di fallimento del tentativo Casellati su centrodestra-M5S, un incarico a Roberto Fico la prossima settimana per vagliare il ‘forno’ Pd-5Stelle. “E’ un forno che non si è mai aperto”, ha puntualizzato il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci. Ma se idefiniscono “fantasiosa” qualunque ipotesi di accordo con i 5 Stelle, a partire da Luigi Di Maio premier, l’ala ‘dialogante’ dem non è così graniticamente chiusa a intavolare un confronto. Specie se fosse Fico l’interlocutore. Ila vedono in ...