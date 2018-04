Governo | Pd si prepara a entrare in gioco | renziani ‘no a M5S’ 2

Governo : Pd si prepara a entrare in gioco - renziani ‘no a M5S’ : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Il problema non è quello che decide di fare il Colle, il problema è il Pd e questo Pd non farà un accordo di Governo con i 5 Stelle”. Un big renziano commenta così a fine giornata le voci che per tutti il giorno si sono alimentate nei conciliaboli alla Camera: in caso di fallimento del tentativo Casellati su centrodestra-M5S, un incarico a Roberto Fico la prossima settimana per vagliare il ...

Renzi prepara il sì a un Governo di tutti e ottiene il rinvio dell'assemblea Pd. Convinti Martina e Franceschini : Il colloquio di stamattina tra Matteo Renzi e Maurizio Martina è finito male. Il reggente non ci sta: se l'assemblea nazionale convocata per il 21 aprile deve eleggerlo segretario, l'incarico sia pieno e non solo per qualche mese. Respinta insomma al mittente la proposta Renziana di eleggerlo segretario ma solo fino al massimo a febbraio, in tempo poi per celebrare congresso e primarie per le europee del maggio 2019. Sono questi i termini ...