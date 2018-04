Governo | Mulé | tentativo Casellati? Andrà oltre le regionali

meteoweb.eu

: RT @ItalianPolitics: #Governo. Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera-Senato di Forza Italia: 'Io penso che verificherà la matu… - AndreBellins : RT @ItalianPolitics: #Governo. Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera-Senato di Forza Italia: 'Io penso che verificherà la matu… - ItalianPolitics : #Governo. Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera-Senato di Forza Italia: 'Io penso che verificherà la m… - streethawk70 : RT @radioanchio: Di fronte a #Casellati, #DiMaio dovrà uscire allo scoperto e rifiutare il dialogo. Giorgio #Mulè #ForzaItalia #Radioanchio… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma, 18 apr. (AdnKronos) – ‘Arrivare ai primi di maggio aiuterebbe. Sile elezioni. Se non dovesse riuscire c’è soltanto un altro incarico da esploratore, in questo caso al presidente della Camera, oppure un preincarico in base a quello che ha saputo mettere insieme il presidente. Ma io non voglio pensare a quelle formule strane, spurie 5 stelle con Pd. Tradirebbe in pieno la volontà degli italiani. Tra l’altro avrebbero una maggioranza di pochi voti, non riuscendo a governare”. Così Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato di Forza Italia, commentando ai microfoni di Radio anch’io, su Rai Radio1, la notizia di un mandato esplorativo a Maria Elisabetta Alberti.‘La presidenteè stata votata anche da M5S come presidente del Senato quindi è stata riconosciuta come presidente ...