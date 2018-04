Governo | Mattarella ' sorprende' il M5S e Di Maio guarda al PD LIVE

Governo - M5s : grazie Mattarella - metteremo al centro programma : Roma, 18 apr. , askanews, - "Ringraziamo il presidente Mattarella per questa occasione che sarà utile per fare chiarezza. L'Italia ha urgente bisogno di un Governo del cambiamento e noi metteremo al ...

Governo - il mandato a Casellati. Ecco chi è la fedelissima di Berlusconi scelta da Mattarella : Ma chissà, dopotutto la politica è arte del possibile. E l'avvocato matrimonialista che ha tra i propri clienti Stefani Bettarini, Gabriele Muccino e Giancarlo Galan magari sta facendo per se un ...

Governo - Mattarella ha affidato il mandato esplorativo a Casellati : 11.40 - Sergio Mattarella ha ricevuto la presidente del Senato della Repubblica e le ha affidato l'incarico di verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra Lega e Movimento 5 Stelle in vista della formazione di un Governo . Il Presidente della Repubblica ha chiesto a Casellati di riferire entro la giornata di venerdì. A breve il discorso della Presidente del Senato.11.00 - La presidente del Senato è arrivata al Quirinale e ...

Governo di centrodestra insieme ai Cinque Stelle : Mattarella conferisce l’incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato il conferimento di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. per formare un Governo con la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle . Entro venerdì dovrà conferire sui risultati ottenuti, confermando o meno l’esistenza di una maggiora...

