Governo - Mattarella convoca la Casellati al Quirinale : A lei dovrebbe essere affidato un mandato esplorativo, con il benestare di tutte le forze politiche. Salvini compreso

Governo - Mattarella convoca Casellati al Quirinale : «Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati»

Governo - Mattarella convoca Casellati : 8.54 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda carica dello Stato dovrebbe ricevere il mandato esplorativo dal Capo dello Stato per la formazione del Governo.

Governo - Mattarella scoglie le riserve : ecco tutti gli scenari [LIVE] : 08:02 - Oggi Sergio Mattarella affiderà l'incarico esplorativo alla Casellati e secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, dietro alla scelta del Presidente della Repubblica ci sono due motivazioni: la prima è che gli serve per confermare un rapporto leale e fiduciario con i due mezzi vincitori, in modo che non siano possibili recriminazioni di atti di forza o di esproprio della volontà popolare da parte sua. In ...

Casellati - Fico o il "fattore G" : le scelte di Mattarella per un Governo senza Salvini e Di Maio : Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio? È una domanda che gli italiani si pongono da oltre un mese. Dopo le elezioni del 4 marzo 2018 che hanno restituito l'immagine di un paese diviso in...

Governo - è il giorno della svolta : Mattarella punta su Casellati : Sergio Mattarella venerdì era stato chiaro: «Al Paese serve con urgenza un Governo nella pienezza delle sue funzioni. Attenderò ancora alcuni giorni, poi deciderò io...

Governo - Mattarella pronto a scoprire le carte - Di Maio : 'Piena fiducia nelle sue decisioni' : Da Campobasso, dove è intervenuto nella campagna elettorale, Luigi Di Maio dichiara piena fiducia nel presidente della Repubblica. " Mattarella prenderà le sue decisioni, vedremo. Quello che voglio ...

Governo - Mattarella affida l'incarico alla Casellati : ecco gli scenari [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di La Repubblica inoltre, Maurizio Martina sarebbe intenzionato a "scongelare" il PD: lo farà in fretta perché da alcuni giorni anche Matteo Renzi si è convinto che questa sia la decisione migliore. Tutto ciò però avverrà al momento giusto, ossia quando grillini e leghisti si infrangeranno sul muro dei veti incrociati. C'è però un'incognita che può modificare lo scenario e ruota intorno alla ...

Salvini e il terzo nome per il Governo/ "Casellati può fare bene" - il messaggio a Mattarella e l'asse Pd-M5s : Salvini e il terzo nome per il Governo: il leader della Lega apre ad una terza figura diversa dalla sua e quella di Di Maio a patto che condivida il programma. Poi punge Berlusconi...(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 01:09:00 GMT)

Governo - Mattarella pronto a scoprire le carte | Di Maio : "Piena fiducia nelle sue decisioni" : I partiti ancora non hanno trovato una quadra. Mercoledì il capo dello Stato potrebbe prendere una decisione per uscire dallo stallo

