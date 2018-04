Governo | mandato alla Casellati Ora Renzi e B aspettano che passi il cadavere di Lega e

ilfattoquotidiano

: #Governo, #Casellati verso il mandato esplorativo: Mattarella convoca la presidente del Senato al Quirinale alle or… - Agenzia_Ansa : #Governo, #Casellati verso il mandato esplorativo: Mattarella convoca la presidente del Senato al Quirinale alle or… - SkyTG24 : Maria Elisabetta Alberti #Casellati ha accettato l'incarico di un mandato esplorativo per la formazione di un nuovo… - Agenzia_Ansa : Governo: Da #Quirinale a #Casellati mandato esplorativo per verifica maggioranza centrodestra-M5s, riferisce entro… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) di Angelo Mazzoleni La mossa del presidente Mattarella, di unesplorativo a Maria Elisabetta Alberti, mira a verificare se esista la possibilità di untra centrodestra e M5s (o, in subordine,-M5s), ma anche a stanare queste forze politiche. Ladovrà dare una risposta al presidente della Repubblica entro venerdì, costringendo in tempi strettissimi sia Salvini che Di Maio a decidere in fretta. Se l’esito dell’indagine della presidente del Senato dovesse risultare negativo, si aprirà la strada per un probabile secondo, magari a Roberto Fico, per accertare se sia possibile, in alternativa, la nascita di unPd-M5s o Pd-centrodestra. In sostanza, i nodi dei veti incrociati e dei ritardi accumulati da Salvini e Di Maio senza prendere iniziative concrete, con incontri faccia a faccia, vengono al pettine. Sia lache il M5s dovranno ...