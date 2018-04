Governo | mandato a Casellati Al Quirinale da MattarellaSalvini | Può fare un buon

Governo - Casellati convocata alle 11 al Quirinale. A lei il mandato esplorativo : Il capo dello Stato ha convocato la presidente del Senato per tentare di formare il nuovo Governo

Governo - come procederà il mandato esplorativo di Casellati : Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto: Lapresse) Sergio Mattarella ha fatto la mossa più saggia. Quella che, in fondo, tutti si aspettavano. Ha optato cioè come primo passo, sebbene non sia costituzionalmente formalizzato, il “mandato esplorativo” assegnato alla presidente del Senato. Niente più, niente meno che chiedere a una personalità di alto profilo e garanzia di fargli in qualche modo da supplente. Anzi, appunto da “esploratore” dentro ...

Governo - Casellati convocata al Quirinale : verso il mandato esplorativo alla presidente del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Colle per le 11. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo, Sergio Mattarella ha deciso di procedere convocando la presidente del Senato per affidarle, molto probabilmente, un mandato esplorativo. Escluso il terzo giro di consultazioni, dopo che i primi due si sono chiusi con un nulla di fatto, il Capo dello Stato affiderà alla berlusconiana il compito di sondare i voleri dei partiti per la ...

Governo - mandato a Casellati Convocata al Quirinale alle 11Salvini : "Può fare un buon lavoro" : Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati salirà al Quirinale per ricevere dal capo dello Stato l’incarico esplorativo per provare a formare il nuovo Governo. Dopo due giri di consultazioni al Quirinale, durante e dopo le quali Sergio Mattarella ha pazientemente atteso le mosse tattiche dei partiti, i riflettori ora si accendono su Palazzo Giustiniani dove la seconda carica dello Stato tenterà di tessere la sua ...

Governo - l’operazione di Mattarella per “scongelare” i partiti (Pd compreso). E ora spunta l’ipotesi di un mandato a Fico : Le battute sui politici che si ritrovano a discutere del Governo mentre sbevazzano vino – parlandosi da stand a stand – potrebbero tendere all’infinito. Ma neanche l’alcol toglie i freni che inibiscono una maggioranza. L’incomunicabilità è il tratto principale: Salvini parla di centrodestra unito, Di Maio gli risponde che così vuol dire “fare un danno al Paese”, Berlusconi parla per la terza volta in due ...

Governo - Mattarella pronto ad accelerare : preincarico o mandato esplorativo : Restano i veti e le posizioni distanti anche all'interno del centrodestra. Il Pd ora apre al Governo di tutti, disponibile ad un incontro con chi sarà incaricato dal presidente -