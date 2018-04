Governo | M5s | grazie Mattarella | metteremo al centro programma

Governo - a Casellati mandato mirato per verifica maggioranza tra M5S e centrodestra : «Riferirò venerdì» Ecco chi è l’«esploratrice» : il ritratto : Il capo dello Stato ha incaricato la presidente del Senato per tentare di formare il nuovo Governo . Dovrà relazionare Mattarella venerdì. E Berlusconi convoca i parlamentari

Governo - mandato a Casellati per ipotesi M5s-centrodestra : Come annunciato già nei giorni scorsi da ilGiornale , il presidente della Repubblica, Ssergio Mattarella ha affidato l'incarico 'esplorativo' alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati . ...

Sondaggi Politici nuovo Governo / Se falliscono Di Maio e Salvini - 43% rifiuta 'governissimo' M5s - Pd - Lega - FI : Sondaggi elettorali Politici , nuovo Governo : se falliscono Salvini e Di Maio , gli elettori rifiuta no governissimo con tutti partiti M5s, Lega , FI, Pd.

Governo - incarico a Casellati : M5s fermi su veto a Berlusconi : ROMA - Non ha atteso neanche che ci fosse l'ufficialità dell' incarico esplorativo affidato alla presedente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati , convocata dal presidente della Repubblica , ...

Incarico mirato alla Casellati Governo - la risposta entro venerdì "Sonderà ipotesi centrodestra-M5s" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato il mandato esplorativo mirato a Maria Elisabetta Alberti Casellati . Dovrà verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di c entro destra e il Movimento 5 stelle Segui su affaritaliani.it

Governo - Casellati al Quirinale. A lei il mandato esplorativo per «verifica maggioranza centrodestra-M5S» : Il capo dello Stato ha incaricato la presidente del Senato per tentare di formare il nuovo Governo . Dovrà relazionare Mattarella venerdì

Sondaggi Politici nuovo Governo / Se falliscono Di Maio e Salvini - 43% rifiuta ‘governissimo’ M5s - Pd - Lega - FI : Sondaggi elettorali Politici , nuovo Governo : se falliscono Salvini e Di Maio , gli elettori rifiuta no idea di governissimo con tutti i partiti M5s, Lega , Forza Italia e Pd(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Il M5S conferma il veto : "No al Governo col Cav" : Vogliamo dare una sferzata al modo di fare politica'. Poco prima anche il capogruppo Toninelli aveva smentito la possibilità di lanciare Roberto Fico come possibile premier: 'Lo escludo ...

Alfredo Bazoli ci spiega perché il Pd deve fare il Governo con il M5s : Roma. Alfredo Bazoli , deputato del Pd, è un renziano della prima ora. Dice al Foglio. "Sono stato d'accordo al cento per cento con la linea che è stata tenuta finora dal Pd. C'è stata una fase di ...

Salvini : "Mai al Governo col Pd - o accordo con M5s o si va a votare" : "Sto quasi perdendo la pazienza, o si fa questo Governo o tanto vale tornare a votare, basta perdere tempo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini , a Di Martedì, il talk show in onda su La7...

Bersani : 'Ricostruire area progressista plurale; ecco i paletti per Governo M5S' Video : In occasione della puntata di DiMartedì di questo 17 aprile è intervenuto Pierluigi Bersani , esponente di Articolo Uno - MDP e deputato rieletto alle scorse elezioni con Liberi e Uguali [ Video ]. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Bersani : 'Farei partire Governo 5 Stelle su 4-5 paletti ' Parlando dell'attuale fase di incertezza istituzionale Bersani ha detto: 5 Stelle e Lega [ Video ] sono un po' di fronte al Dilemma di Ovidio: né con ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini apre al Governo Casellati - tra M5S e Pd è disgelo? (18 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi , ultim'ora : Salvini apre ad un possibile Governo Casellati . Dopo la vittoria dell'Inter nell'anticipo, oggi torna in campo la Serie A (18 aprile 2018)(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 01:49:00 GMT)

Salvini e il terzo nome per il Governo / "Casellati può fare bene" - il messaggio a Mattarella e l'asse Pd-M5s : Salvini e il terzo nome per il Governo : il leader della Lega apre ad una terza figura diversa dalla sua e quella di Di Maio a patto che condivida il programma. Poi punge Berlusconi...(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 01:09:00 GMT)

Proposte Martina : dialogo Governo Pd-M5s?/ Famiglia - lavoro - povertà : Rosato - “alternativi a Di Maio” : Governo , i tre punti di Maurizio Martina e del Pd ai partiti: lavoro , povertà e Famiglia . Le reazioni: Orlando "un modo per stanare M5s e Lega-Salvini", M5s "iniziativa utile"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:12:00 GMT)

Emilo Carelli - la bomba di Dagospia : avvistato in Vaticano - si muove per un Governo M5s : Una bomba di Dagospia su Emilio Carelli , chiamato dal sito di Roberto D'Agostino 'eminenza azzurrina di Luigi Di Maio '. Secondo quanto si legge, è stato avvistato entrare segretamente in Vaticano e ...