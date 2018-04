Governo | il presidente della Repubblica convoca la Casellati al Quirinale

Berlusconi scettico su un accordo guarda già al Governo del presidente : La priorità immediata di Silvio Berlusconi è restare ben al centro della scena, dimostrare che il suo partito non è in disarmo e certificare che FI è essenziale per un centrodestra che voglia vincere. ...

Governo - attesa decisioni Mattarella - Pd punta su Governo presidente : Mentre da Forlì oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella elogia il dinamismo dell'Italia e dice che la politica non si fa solo in Parlamento, le forze politiche sembrano ancora bloccate in uno stallo sulla formazione del prossimo governo.

Cos'è secondo la Costituzione il "Governo del presidente" : Cinque anni fa scrissi questo post. Mi sembra perfettamente attuale.Il 21 novembre 1994 Oscar Luigi Scalfaro si recò al carcere minorile di Nisida e, come si può rileggere puntualmente dall'articolo di Marzio Breda sul Corriere della Sera, spiegò come in caso di necessità vi fossero già stati casi del tutto legittimi di "governi del presidente" che non erano nati dalla volontà del Parlamento anche se ...

Il Colle pronto a strigliare i partiti Ipotesi Governo del Presidente Svolta a 5 Stelle : dentro tutti : Ipotesi su Ipotesi; non si placa la ridda di voci sulle opzioni per dare un Governo al bel paese. partiti e, forse, anche il Capo dello Stato brancolano nel buio mentre l'opinione pubblica comincia a spazientirsi e il rischio Siria incombe. Anche durante l'ultimo giro di consultazioni, Segui su affaritaliani.it

Come e perché la situazione in Siria può spianare la strada al Governo del Presidente : Sempre usando la politica estera quale metro essenziale di giudizio, Salvini farebbe molta fatica a coesistere con Berlusconi. Il quale ieri, dopo qualche iniziale tentennamento, si è ricordato di ...

Esecutivo - i 5 nomi in campo e l’ipotesi di un “Governo del presidente” : I leader di Lega e Movimento 5 Stelle, i presidenti di Camera e Senato e la carta Giorgetti. Il numero due del Carroccio rimetterebbe in gioco il Pd. A giorni la scelta del Quirinale

Così l’escalation siriana può spianare la strada al Governo del presidente : Dei quattro giorni che venerdì Mattarella ha concesso perché quei due si parlino, si chiariscano e facciano finalmente conoscere le loro vere intenzioni, le prime 24 ore sono trascorse senza passi avanti. Anzi, come conseguenza dei bombardamenti in Siria le distanze tra Di Maio e Salvini sono aumentate considerevolmente. Differenze di forma e di so...

Consultazioni elettorali : Mattarella pensa ad un Governo del Presidente [LIVE] : ... Mattarella avrebbe concesso 4-5 giorni - fino a martedì o mercoledì - ai partiti politici per trovare una soluzione politica alla crisi. Il Presidente della Repubblica infatti ha una ragione in più ...

Governo - Berlusconi : 'Stallo? Ho fiducia nel presidente Mattarella' : Il leader di FI, Silvio Berlusconi, commenta la fase di stallo nelle trattative per la formazione del Governo. "Abbiamo fiducia nelle decisioni che assumerà il presidente Mattarella, come sempre con ...

Governo - la carta di Mattarella : mandato esplorativo. Prima scelta Casellati. Lei : “Se me lo chiede il presidente - ci sono” : Mattarella ha rovesciato la clessidra. Il tempo concesso ai partiti sta per scadere. Dalle nebbie si definisce sempre di più la linea che porta a tre strade possibili, su cui concordano i quirinalisti dei principali giornali. La Prima, quella più quotata: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda, in subordine: un pre-incarico al capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti. La terza, ...

Sergio Mattarella - le tre strade per un Governo : Giorgetti - Casellati o esecutivo del presidente. La decisione a brevissimo : E adesso? Dopo il secondo giro di consultazioni lo stallo sembra continuare. L'intesa tra Lega e M5s pareva più vicina, poi quella frase di Silvio Berlusconi che ha scatenato il pandemonio politico. ...

Dal preincarico a Giorgetti al Governo del presidente : le carte di Mattarella : Nuvole barocche sovrastano il Quirinale. Sono gonfie di pioggia e nere come le fumate che escono dalla Cappella Sistina quando un Conclave non riesce a eleggere un Papa. «Si rischia che questa ...

Giorgetti e il Governo del presidente Le carte sul tavolo di Mattarella : Nuvole barocche sovrastano il Quirinale. Sono gonfie di pioggia e nere come le fumate che escono dalla Cappella Sistina quando un Conclave non riesce a eleggere un Papa. «Si rischia che questa ...