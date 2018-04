Governo | il mandato andrà a Casellati I paletti del Colle | poi lo “schema libero”

Governo - il mandato andrà a Casellati «Se il Quirinale chiama - io ci sono» : mandato esplorativo alla presidente del Senato. Salvini: «Bene, sì a un premier terzo» Martina apre al dialogo su tre punti. I 5 Stelle: «Iniziativa utile»

Governo - verso il mandato esplorativo Si rafforza l'ipotesi della Casellati : Sergio Mattarella attendera' di sentire dalla viva voce dei leader in parlamento la loro posizione sulla crisi siriana, elemento fondamentale di una futura politica estera del paese, poi mercoledi' o al piu' tardi giovedi' Segui su affaritaliani.it

Governo - l’operazione di Mattarella per “scongelare” i partiti (Pd compreso). E ora spunta l’ipotesi di un mandato a Fico : Le battute sui politici che si ritrovano a discutere del Governo mentre sbevazzano vino – parlandosi da stand a stand – potrebbero tendere all’infinito. Ma neanche l’alcol toglie i freni che inibiscono una maggioranza. L’incomunicabilità è il tratto principale: Salvini parla di centrodestra unito, Di Maio gli risponde che così vuol dire “fare un danno al Paese”, Berlusconi parla per la terza volta in due ...

Governo - Mattarella pronto ad accelerare : preincarico o mandato esplorativo : Restano i veti e le posizioni distanti anche all'interno del centrodestra. Il Pd ora apre al Governo di tutti, disponibile ad un incontro con chi sarà incaricato dal presidente -

Mandato per Governo a Casellati o Giorgetti? M5s resta irremovibile sul No a Forza Italia e Berlusconi : Di solito la reazione all’ipotesi è una risata. Quando a Luigi Di Maio o qualcuno della sua squadra si paventa l’ipotesi di scendere a patti con Silvio Berlusconi o Forza Italia, sotto qualsiasi forma e declinazione, la risposta è un No irremovibile. Lo era prima quando la posta in gioco era l’opposizione, lo è oggi più che mai che invece gli occhi sono tutti puntati sul governo. A poche ore dal secondo colloquio con Sergio ...

Mattarella - ultimatum ai partiti : "Zero progressi - serve Governo" Preincarico o mandato esplorativo : "Dall'andamento delle consultazioni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti per dare vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi", certifica Sergio Mattarella parlando ai giornalisti al termine del secondo giro di consultazioni Segui su affaritaliani.it

Governo - la carta di Mattarella : mandato esplorativo. Prima scelta Casellati. Lei : “Se me lo chiede il presidente - ci sono” : Mattarella ha rovesciato la clessidra. Il tempo concesso ai partiti sta per scadere. Dalle nebbie si definisce sempre di più la linea che porta a tre strade possibili, su cui concordano i quirinalisti dei principali giornali. La Prima, quella più quotata: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda, in subordine: un pre-incarico al capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti. La terza, ...

Governo - dal pre-incarico al mandato esplorativo : Mattarella pronto al pressing sui partiti per rompere i veti incrociati : Un terzo giro di consultazioni, altri giorni di tempo, pre-incarichi, un mandato esplorativo, addirittura una nuova “commissione di saggi“, fino al Governo del presidente. Mentre i partiti continuano la loro guerra di trincea – ciascuno ben nascosto dietro ai sacchi di sabbia – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincia a dare qualche colpo di gas. Secondo i quirinalisti di diversi giornali le opzioni sul ...

Centrodestra - mandato a Salvini per trattare su Camere-Governo : Roma, 14 mar. , askanews, Stessa sede di molti vertici, Palazzo Grazioli, residenza romana del Cavaliere, ma carte in tavola completamente diverse per il primo summit del Centrodestra post-elezioni. ...

MATTARELLA CONSULTAZIONI AL QUIRINALE/ Berlusconi rompe il silenzio : "A Salvini il mandato di Governo" : MATTARELLA, CONSULTAZIONI al Qurinale: passa nelle mani del Presidente della Repubblica la patata bollente dopo le elezioni politiche. A chi affiderà l'incarico di formare un governo?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Berlusconi vede Salvini : 'Mandato al centrodestra per il Governo' - Di Maio : 'Confronto già per Camera e Senato' : Colmare il gap numerico che serve per arrivare ad avere una maggioranza autonoma non è cosa facile da raggiungere. Per questo in Forza Italia hanno tirato un sospiro di sollievo di fronte alla scelta ...