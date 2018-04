Governo - è il giorno della svolta : Mattarella punta su Casellati : Sergio Mattarella venerdì era stato chiaro: 'Al Paese serve con urgenza un Governo nella pienezza delle sue funzioni. Attenderò ancora alcuni giorni, poi deciderò io come uscire dallo stallo'. Ebbene, ...

Governo - Di Maio : “Salvini? Non aspetto suoi comodi. Tra qualche giorno chiudo il forno della Lega” : “Salvini? Io aspetto qualche altro giorno, ma poi uno di questi forni (Lega e Pd, ndr) si chiude, perché non stiamo ad aspettare i comodi di chi deve fare le campagne elettorali sulla pelle degli italiani”. E’ il messaggio rivolto dal leader del M5S, Luigi Di Maio, al capo della Lega, Matteo Salvini, nel corso di Otto e Mezzo (La7). Di Maio, che si riferisce alle dichiarazioni del leader del Carroccio sulle elezioni regionali ...

Salvini : «Vinco le regionali e Governo in 15 giorni». Di Maio : «Aspetto qualche giorno e poi un forno si chiude» : Il leader del Carroccio in Molise, dove domenica si vota. E il 29 aprile c’è la sfida in Friuli Venezia Giulia. La porta chiusa a Calenda: «Mai al governo con il Pd». Il capo politico dei 5 Stelle: «Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi»

Notizie del giorno : crisi siriana e trattative Governo : Notizie del giorno. In arrivo nuove sanzioni alla Russia. L’annuncio è arrivato dall’ambasciatrice Onu Nikki Halley. Nella giornata in cui tutti i leader si sono recati a Vinitaly, senza però incrociarsi, non si è registrato nessun passo avanti nelle trattative di governo. Notizie del giorno. crisi siriana News. All’attacco militare gli Usa faranno seguire probabilmente nuove sanzioni verso Mosca. L’annuncio è arrivato dall’ambasciatrice Onu ...

Giulia Bongiorno - una bomba sul prossimo Governo. Perché sarà proprio lei a ribaltare la politica italiana : A parte la sparata finale di Silvio Berlusconi il centrodestra si è presentato compatto durante il secondo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al capo dello ...

Governo - il giorno e l'ora in cui si decide tutto - chi e perchè - : Era annunciata per oggi, ma la nomina dei componenti della commissione speciale che alla Camera tra le altre cose si occuperà del Def , Documento di economia e finanza, alias la finanziaria, avverrà solo giovedì, prima dell'inizio del secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del Governo. Al Senato, alla guida della commissione ...

Gentiloni - il suo Governo in carica per gli affari 'ordinari' ci costa quasi 600mila euro al giorno : E' in carica per 'gli affari correnti' . In pratica, fa poco o niente. Ma, in attesa che , e se, la matassa per la formazione di un nuovo esecutivo venga sciolta dopo le elezioni del 4 marzo, il ...

Consultazioni - il giorno dei grandi partiti. Di Maio : al Governo vada chi è legittimato dal popolo : Il leader 5 Stelle: "Proponiamo un contratto di governo alla tedesca sia alla Lega sia al Pd per una maggioranza e un governo di cambiamento". Si è chiusa con il Movimento 5 Stelle la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il Capo dello Stato ha visto la delegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. A chiusura della mattinata, la Lega

Consultazioni - il giorno dei grandi partiti. Al Quirinale entra nel vivo la partita del Governo : Al via la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il Capo dello Stato ha visto la delegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. Chiude la mattinata, la Lega. Si riprende poi nel pomeriggio, alle 16,30 con il M5s

