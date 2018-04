Governo di centrodestra insieme ai Cinque Stelle | Mattarella conferisce l’incarico

Incarico mirato alla Casellati Governo - la risposta entro venerdì "Sonderà ipotesi centrodestra-M5s" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato il mandato esplorativo mirato a Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dovrà verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centrodestra e il Movimento 5 stelle Segui su affaritaliani.it

Governo - Casellati al Quirinale. A lei il mandato esplorativo per «verifica maggioranza centrodestra-M5S» : Il capo dello Stato ha incaricato la presidente del Senato per tentare di formare il nuovo Governo. Dovrà relazionare Mattarella venerdì

Salvini a Di Maio : unica strada Governo centrodestra-M5s. Il Pd resta il mio avversario : Intanto il leader della Lega replica a Di Maio dal profilo Facebook: "C'è chi chiude il forno, c'è chi cura l'orto" dopo che ieri aveva annunciato l'intenzione di chiudere, in assenza di risposte, il dialogo con la Lega o con il Pd per la formazione di un governo

Governo - Mattarella : esploratore o preincarico - si parte dal centrodestra : Li azzardano i giornali, ma c'è una asimmetria tra la narrazione politica dei mass media e il percorso istituzionale che diventerà questione dei cittadini attraverso la trasparenza. Ne ha accennato a ...

Governo - Fassino tenta l’ennesima profezia : “Se M5s e centrodestra sono in grado - parta esecutivo. Sennò nuova fase - Pd c’è” : “sono passati oltre quaranta giorni e questo paese ha bisogno di un Governo e 5 Stelle e centrodestra devono ancora farci capire cosa vogliono fare. Se riescono a fare un Governo bene: il Pd starà all’opposizione. Se però non ci riescono, è ora che ne prendano atto e che lascino aprire una nuova fase. Qualora il capo dello Stato dovesse indicare una figura autorevole per uscire dallo stallo, è chiaro che noi faremo la nostra ...

Governo - Salvini : 'Mai col Pd. Di Maio sul centrodestra rispetti il voto' : ...ha parato di un "Governo di transizione" sostenuto da tutti con la costituzione di una bicamerale per la legge elettorale e l'assettoistituzionale del Paese e il taglio dei costi della politica. "...

Governo - settimana decisiva : ma è stallo tra M5s e Lega sul centrodestra unito : Governo, settimana decisiva: ma è stallo tra M5s e Lega sul centrodestra unito La decisione del Presidente Mattarella potrebbe arrivare entro mercoledì. Due le ipotesi: un pre-incarico o un incarico esplorativo. Intanto Di Maio strizza l’occhio al Pd. Continua a leggere

Salvini e Di Maio - salta ‘patto del Vinitaly’/ Governo : Martina (Pd) - “M5s e Centrodestra in disfacimento” : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos Centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Governo - Di Maio : 'No al centrodestra unito - proposta anche per il Pd'. Salvini : 'Il leader grillino è uno sforzato' : E ha avvertito: 'oggi non c'è spazio per la politica'. Quindi il leader della Lega si è avviato al padiglione dell'Emilia-Romagna. 'Voglio che sappiate che il Movimento Cinque Stelle è al lavoro per ...

Governo - Di Maio insiste : "Centrodestra unito dannoso per il Paese" : Frecciate a distanza tra i leader di Lega e M5S, entrambi al Vinitaly. Salvini: "A Di Maio offrirei uno Sforzato..." L'ultimatum di Salvini a Di Maio e Berlusconi: "Basta ripicche"

Sondaggi - la trattativa di Governo frena il M5s. Ma restano i consensi del boom post-elezioni. Centrodestra oltre il 38 : Le trattative di governo logorano chi deve occuparsene e lo stallo comincia a chiedere il conto. Dopo il boom post-elezioni, il M5s frenano a secco nei Sondaggi di questi giorni, anche se mantengono i consensi raccolti dopo il voto del 4 marzo. Secondo Swg per il Messaggero, i Cinquestelle perdono il 2 per cento in una settimana e torna al 32,6, cioè i voti presi alle elezioni politiche. La Lega sembra reggere l’urto e cresce di un punto, ...

Berlusconi : Governo centrodestra con i parlamentari che ci stanno : Termoli , Campobasso, , 13 apr. , askanews, 'Mi auguro che prevalga il buon senso e si arrivi ad un governo di qualità con il centrodestra e parlamentari di buon senso. È inaccettabile che in politica che qualcuno mi dica cosa debbo fare'. Lo ha detto il leaeder Fi Silvio Berlusconi a Termoli nella prima tappa del …