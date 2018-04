Governo | che cos' è il mandato esplorativo e quante possibilità di successo ci sono

Alfredo Bazoli ci spiega perché il Pd deve fare il Governo con il M5s : Roma. Alfredo Bazoli, deputato del Pd, è un renziano della prima ora. Dice al Foglio. "Sono stato d'accordo al cento per cento con la linea che è stata tenuta finora dal Pd. C'è stata una fase di ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - che proverà a fare un Governo : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Quirinale per le 11 e riceverà probabilmente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un mandato esplorativo per svolgere al posto suo delle nuove consultazioni, più informali e quindi forse più adatte a trovare quella maggioranza parlamentare che dopo le elezioni politiche del 4 marzo sembra mancare. Casellati sarà la seconda donna nella storia della ...

Governo - Casellati convocata alle 11 I paletti del Colle - poi lo “schema libero” : Mandato esplorativo alla presidente del Senato. Salvini: «Bene, sì a un premier terzo» Martina apre al dialogo su tre punti. I 5 Stelle: «Iniziativa utile»

La politica estera chiede un Governo che governi : Coloro che lamentano lo scarso peso dell'Italia nel mondo e in Europa, sono coloro che più si oppongono a soluzioni legislative per governi davvero in grado di governare. detomaso@gazzettamezzogiorno.

Governo - Salvini : 'Figura terza? Se condivide programma perché no'. Ed apre alla Casellati : Ultime mosse in vista delle nuove comunicazioni del capo dello Stato su un possibile incarico per la formazione di un Governo che dovrebbero arrivare in settimana. Matteo Salvini non chiude all'...

Governo - Pd e M5s avviano dialogo sui temi. Martina : “3 punti - c’è anche reddito di inclusione”. Loro : “Iniziativa utile” : Dallo scontro, al gelo fino al dialogo sui temi. Ci sono i primi tentativi di confronto tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle. E passano, come richiesto dai grillini fin dall’inizio, per tre punti programmatici. E’ stato il segretario reggente Maurizio Martina a scongelare ufficialmente i dem: dopo aver passato le scorse settimane arroccati sulla linea dell’opposizione a tutti i costi e dopo i primi segnali ...

Pd - alleanza con M5S non convieneSul Governo Franceschini sbagliaHa ragione Renzi. Ecco perché : Nuovo Governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un’alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l’opposizione? Segui su affaritaliani.it

Salvini : 'Governo a una figura terza? Perché no. L'importante è condividere il programma' : L'incarico esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico, o del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati? 'Speriamo che serva. Io giudico positivamente ogni passo in avanti verso la fine ...

Governo - ora Salvini apre : "Una figura terza? Perché no" : Mentre Luigi Di Maio continua coi suoi veti e a pretendere la poltrona di Palazzo Chigi, Matteo Salvini resta più moderato e apre alla possibilità che la premiership vada a una fugura terza. "Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, Perché no", ribadisce il segretario della Lega a Telemolise, "Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire 'o Governo io o non si fa niente'". Poco prima Salvini aveva risposto con ...