Governo | Casellati riceve un mandato esplorativo da Mattarella

Governo - Casellati al Quirinale. A lei il mandato esplorativo per «verifica maggioranza centrodestra-M5S» : Il capo dello Stato ha incaricato la presidente del Senato per tentare di formare il nuovo Governo . Dovrà relazionare Mattarella venerdì

Governo : Mulé - tentativo Casellati? Andrà oltre le regionali : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – ‘Arrivare ai primi di maggio aiuterebbe. Si Andrà oltre le elezioni regionali. Se non dovesse riuscire c’è soltanto un altro incarico da esploratore, in questo caso al presidente della Camera, oppure un preincarico in base a quello che ha saputo mettere insieme il presidente Casellati. Ma io non voglio pensare a quelle formule strane, spurie 5 stelle con Pd. Tradirebbe in pieno la volontà degli ...