Governo | Casellati convocata alle 11 I paletti del Colle | poi lo “schema libero”

Governo : Casellati alle 11 al Quirinale : Roma, 18 apr(AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - che proverà a fare un Governo : La prima donna presidente del Senato è stata convocata al Quirinale per le 11, dove probabilmente riceverà un "mandato esplorativo"

Governo - Mattarella convoca Casellati/ Ultime notizie : oggi il mandato - parte la missione esplorativa : Governo, Mattarella convoca Casellati: oggi il mandato, parte la missione esplorativa. Al Presidente del Senato il compito di individuare la maggioranza.

Luigi Di Maio è fregato : dopo la Casellati intesa Pd-Fico per il Governo : Per Luigi Di Maio la corsa pare finita. Il candidato premier dei 5 Stelle ha dato tempo fino a domenica a Matteo Salvini prima di chiudere il 'forno' leghista. Ma l'impressione è che sia il suo, di '...

Governo - mandato a Casellati Convocata al Quirinale alle 11Salvini : "Può fare un buon lavoro" : Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati salirà al Quirinale per ricevere dal capo dello Stato l’incarico esplorativo per provare a formare il nuovo Governo. Dopo due giri di consultazioni al Quirinale, durante e dopo le quali Sergio Mattarella ha pazientemente atteso le mosse tattiche dei partiti, i riflettori ora si accendono su Palazzo Giustiniani dove la seconda carica dello Stato tenterà di tessere la sua ...

Governo - il mandato andrà a Casellati I paletti del Colle - poi lo "schema libero" : mandato esplorativo alla presidente del Senato. Salvini: «Bene, sì a un premier terzo» Martina apre al dialogo su tre punti. I 5 Stelle: «Iniziativa utile»

Governo - esplorazione in vista per la Casellati : Malgrado la sua chiara identità politica, fortemente berlusconiana, l'ipotesi Casellati viene vista con favore sia dalla Lega di Matteo Salvini che dai Cinque Stelle di Di Maio che temevano che, ...

Casellati la carta per il Governo : in pole per l'incarico esplorativo : Matteo Salvini ha fatto nuovamente sapere di non essere interessato a ricevere un incarico esplorativo da Sergio Mattarella. Aprendo all?ipotesi di un nome terzo, il leader della Lega non solo...

Casellati - Fico o il "fattore G" : le scelte di Mattarella per un Governo senza Salvini e Di Maio : Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio? È una domanda che gli italiani si pongono da oltre un mese. Dopo le elezioni del 4 marzo 2018 che hanno restituito l'immagine di un paese diviso in...

Governo - è il giorno della svolta : Mattarella punta su Casellati : Sergio Mattarella venerdì era stato chiaro: «Al Paese serve con urgenza un Governo nella pienezza delle sue funzioni. Attenderò ancora alcuni giorni, poi deciderò io...