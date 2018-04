Governo | Casellati convocata al Quirinale | verso il mandato esplorativo alla presidente

Governo - Mattarella convoca Casellati : Il capo dello Stato avrebbe scelto la via del mandato esplorativo e di una figura istituzionale, per tentare di uscire dallo stallo della crisi di Governo

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - che proverà a fare un Governo : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Quirinale per le 11 e riceverà probabilmente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un mandato esplorativo per svolgere al posto suo delle nuove consultazioni, più informali e quindi forse più adatte a trovare quella maggioranza parlamentare che dopo le elezioni politiche del 4 marzo sembra mancare. Casellati sarà la seconda donna nella storia della ...

Luigi Di Maio è fregato : dopo la Casellati intesa Pd-Fico per il Governo : Per Luigi Di Maio la corsa pare finita. Il candidato premier dei 5 Stelle ha dato tempo fino a domenica a Matteo Salvini prima di chiudere il 'forno' leghista. Ma l'impressione è che sia il suo, di '...

Governo - mandato a Casellati Convocata al Quirinale alle 11Salvini : "Può fare un buon lavoro" : Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati salirà al Quirinale per ricevere dal capo dello Stato l’incarico esplorativo per provare a formare il nuovo Governo . Dopo due giri di consultazioni al Quirinale , durante e dopo le quali Sergio Mattarella ha pazientemente atteso le mosse tattiche dei partiti, i riflettori ora si accendono su Palazzo Giustiniani dove la seconda carica dello Stato tenterà di tessere la sua ...

Governo - esplorazione in vista per la Casellati : Malgrado la sua chiara identità politica, fortemente berlusconiana, l'ipotesi Casellati viene vista con favore sia dalla Lega di Matteo Salvini che dai Cinque Stelle di Di Maio che temevano che, ...

Casellati la carta per il Governo : in pole per l'incarico esplorativo : Matteo Salvini ha fatto nuovamente sapere di non essere interessato a ricevere un incarico esplorativo da Sergio Mattarella. Aprendo all?ipotesi di un nome terzo, il leader della Lega non solo...