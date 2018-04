Governo | Casellati al Quirinale A lei il mandato esplorativo per «verifica maggioranza

Governo di centrodestra insieme ai Cinque Stelle : Mattarella conferisce l’incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato il conferimento di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. per formare un Governo con la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Entro venerdì dovrà conferire sui risultati ottenuti, confermando o meno l’esistenza di una maggiora...

Incarico mirato alla Casellati Governo - la risposta entro venerdì "Sonderà ipotesi centrodestra-M5s" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato il mandato esplorativo mirato a Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dovrà verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centrodestra e il Movimento 5 stelle Segui su affaritaliani.it

Governo : Mulé - tentativo Casellati? Andrà oltre le regionali : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – ‘Arrivare ai primi di maggio aiuterebbe. Si Andrà oltre le elezioni regionali. Se non dovesse riuscire c’è soltanto un altro incarico da esploratore, in questo caso al presidente della Camera, oppure un preincarico in base a quello che ha saputo mettere insieme il presidente Casellati. Ma io non voglio pensare a quelle formule strane, spurie 5 stelle con Pd. Tradirebbe in pieno la volontà degli ...

Governo - come procederà il mandato esplorativo di Casellati : Sergio Mattarella incaricherà la presidente del Senato. Le possibili direzioni del suo lavoro: prendere tempo, pressare Berlusconi o favorire l'apertura del forno col Pd

Governo - come procederà il mandato esplorativo di Casellati : Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto: Lapresse) Sergio Mattarella ha fatto la mossa più saggia. Quella che, in fondo, tutti si aspettavano. Ha optato cioè come primo passo, sebbene non sia costituzionalmente formalizzato, il “mandato esplorativo” assegnato alla presidente del Senato. Niente più, niente meno che chiedere a una personalità di alto profilo e garanzia di fargli in qualche modo da supplente. Anzi, appunto da “esploratore” dentro ...

