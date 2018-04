Governo | Calenda | da Lega-M5S spettacolo indecoroso

Calenda propone un Governo di tutti per risolvere tre questioni fondamentali : Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda apre ad un “governo di transizione” sulle pagine di Repubblica: un esecutivo di tutti per provare ad uscire dalla paralisi politica e dal blocco che si è determinato dopo il voto. Il ministro uscente parte da un’analisi della situazione siriana per dire che “L’Italia rischia di essere l’anello fragile di un Occidente fragilissimo. Siamo esposti ...

Calenda : "Governo di transizione con tutti" : Nella settimana in cui il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dovrebbe sciogliere i dubbi e concedere un mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo, i partiti proseguono sulla via dei ...

Pd - Boccia : “Governo di transizione con noi - M5s e Lega? Impossibile. Da Calenda banalità politica” : “Il modello del governo di tutti è una banalità politica. Se fosse così semplice, si sarebbe già fatto. Per come stanno le cose oggi, l’ipotesi di Calenda di un governo che vede insieme Pd-Lega-M5s non ha alcuna attinenza con la realtà”. Sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito dell’intervista rilasciata oggi a Repubblica dal ministro dello ...

Governo : Orfini - da Calenda tesi curiosa - fa meglio tweet di interviste : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “E’ una sua opinione. A Calenda vengono meglio i tweet che le interviste…”. Lo dice Matteo Orfini, presidente Pd, al fatto Quotidiano a proposito dell’intervista al ministro dello Sviluppo Economico. “Quella di Calenda -aggiunge Orfini- è una tesi curiosa. Lo stallo è creato dall’atteggiamento delle forze che hanno vinto le elezioni, che stanno facendo prevalere egoismi ...

Governo - Orfini : “Calenda? La sua è una tesi curiosa. La proposta non può spettare a chi ha preso il 18%” : “Quella di Calenda è una tesi curiosa. La proposta non può spettare a chi ha preso il 18%, è stato bocciato dagli italiani ed è sconfitto alle elezioni. A noi spetta il posto che abbiamo detto di voler occupare dall’inizio: opposizione responsabile e propositiva, ma pur sempre opposizione”. Così Matteo Orfini, presidente del Pd, boccia l’ipotesi lanciata dal Ministro Calenda. “Lo stallo è creato ...

Calenda : "Serve un Governo di transizione con dentro tutti i partiti" : ... la possibilità di formare esecutivi stabili in un sistema politico tripolare, il rapporto tra autonomia delle regioni e interesse nazionale, i tagli ai costi della politica e soprattutto al ...

Calenda : "Pd in Governo di transizione". Salvini risponde picche : 10.58 - La risposta di Matteo Salvini alla proposta del ministro dello Sviluppo uscente Carlo Calenda di un governo Pd-Lega-Cinque Stelle arriva a stretto giro: "Io dialogo con tutti, ma l'unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla. Un governo con chi ha approvato la Fornero o vuole gli immigrati che cosa potrebbe fare?"Dal Molise, per sostenere il candidato Donato Toma alle imminenti elezioni regionali, Salvini ne ha anche per ...