Governo | Berlusconi | oggi come nel ' 48 fronte dei democratici

Governo - il mandato a Casellati. Ecco chi è la fedelissima di Berlusconi scelta da Mattarella : Ma chissà, dopotutto la politica è arte del possibile. E l'avvocato matrimonialista che ha tra i propri clienti Stefani Bettarini, Gabriele Muccino e Giancarlo Galan magari sta facendo per se un ...

Silvio Berlusconi - il piano sul Governo dopo l'incarico alla Casellati : perché spera che fallisca : Nella visione del Cav, la scelta del Capo dello Stato certifica quanto l'ex premier sia ancora centrale sulla scena politica e quanto è determinante Forza Italia perché il centrodestra possa ancora ...

Governo - incarico a Casellati : M5s fermi su veto a Berlusconi : ROMA - Non ha atteso neanche che ci fosse l'ufficialità dell'incarico esplorativo affidato alla presedente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, convocata dal presidente della Repubblica , ...

Governo - Crimi : resta veto su Berlusconi : 10.32 Al presidente del Senato Elisabetta Casellati, convocata per le 11 dal Presidente della Repubblica al Quirinale "ripeteremo che il veto su Silvio Berlusconi rimane". Lo ha detto a Radio anch'io su Radio Rai Vito Crimi,senatore del Movimento 5 Stelle,secondo quanto si legge sul profilo Twitter della trasmissione.

Governo - Travaglio : “Salvini? E’ pericoloso allontanarsi da Berlusconi : o ti compra o ti pesta o resti il suo fedele Dudù” : “La chiusura di Di Maio a Salvini? A me la soluzione M5S-Pd è sempre sembrata l’unica realistica. Da un lato, a Salvini non conviene distruggere la coalizione, per quanto fittizia, del centrodestra, rischiando di diventare il capo di una monade al 17%. Dall’altro, Berlusconi ha ottimi argomenti per tenere avvinto a sé come l’edera l’alleato leghista”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il ...

Berlusconi scettico su un accordo guarda già al Governo del presidente : La priorità immediata di Silvio Berlusconi è restare ben al centro della scena, dimostrare che il suo partito non è in disarmo e certificare che FI è essenziale per un centrodestra che voglia vincere. ...

SALVINI E IL TERZO NOME PER IL Governo/ "Perché no? Io non sono Di Maio. Berlusconi? Qualcuno rimpiange Renzi" : SALVINI e il TERZO NOME per il GOVERNO: il leader della Lega apre ad una terza figura diversa dalla sua e quella di Di Maio a patto che condivida il programma. Poi punge Berlusconi...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 19:18:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini contro Di Maio - “Governo? M5s non vuole”. Il piano di Berlusconi : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Salvini contro Di Maio, "fosse per me Governo già fatto, ma M5s non vuole". Il piano di Berlusconi e i "due forni" ancora aperti (20 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:35:00 GMT)

Governo - le opzioni di Mattarella/ Ipotesi Roberto Fico : saltare Di Maio per superare il veto a Berlusconi : Governo, le opzioni di Mattarella: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati avanza tra le Ipotesi. Di Maio e Salvini non sarebbero disposti ad accettare un pre-incarico(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:02:00 GMT)

Governo - Di Maio avverte Salvini : “Resta con Berlusconi? Aspetto ancora un po’ - poi chiudo uno dei due forni” : “Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi: ci sta dicendo che per aspettare i comodi di Matteo Salvini avremo il Governo il 15 maggio? Aspetto qualche altro giorno, poi uno di questi due forni si chiude”. Lo ha detto il leader del M5s Luigi Di Maio a “Otto e mezzo” su La7. L'articolo Governo, Di Maio avverte Salvini: “Resta con Berlusconi? Aspetto ancora un po’, poi chiudo uno dei ...

Salvini : se vinco le regionali - ci sarà il Governo. Toti a Di Maio : «Berlusconi falso problema» : Il leader leghista boccia l’idea del ministro a favore di un’intesa coi Dem. Il governatore ligure si rivolge a Di Maio: «Il tema del passo di lato è inesistente»|

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Salvini : “mai Governo con Pd”. Stallo Governo tra Di Maio e Berlusconi : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Salvini, "mai governo con Pd". Stallo governo, Di Maio studia il piano per minare Centrodestra e rifiutare incarico esplorativo (16 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:00:00 GMT)

L'incubo di Berlusconi? Le urne Forza Italia scompare se si rivota Di tutto per far nascere il Governo : Altro che la lite continua con i 5 Stelle. Altro che la contrapposizione Usa-Russia sulla Siria. Il vero incubo di Silvio Berlusconi sono le urne. Già alle imminenti regionali l'ex Cavaliere teme il clamoroso sorpasso della Lega in Molise, sarebbe la prima volta al Sud... Segui su affarItaliani.it

Sondaggi Politici/ Elettori ‘con’ Di Maio : nuovo Governo M5s-Lega senza Berlusconi : Sondaggi elettorali Politici: nuovo Governo o ritorno alle urne? Elettori con Di Maio, meglio esecutivo M5s-Lega senza la presenza di Berlusconi e Forza Italia. Le intenzioni di voto(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:07:00 GMT)