Governo | alle 16 | 30 al via le consultazioni della presidente del Senato Casellati

**Governo : Casellati inizia alle 16 - 30 con M5S** : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, inizierà oggi pomeriggio gli incontri con i partiti, come da mandato esplorativo conferitole dal Capo dello Stato. Di seguito il calendario: ore 16.30, Movimento Cinque Stelle; ore 17.30, Lega; ore 18.30, Forza Italia; ore 19.30, Fratelli d’Italia. Gli incontri si terranno a Palazzo Giustiniani, dove sarà allestita la Sala stampa a partire dalle ...

Governo - Mattarella convoca Casellati. La Presidente del Senato alle 11 al Colle : Il capo dello Stato avrebbe scelto la via del mandato esplorativo e di una figura istituzionale, per tentare di uscire dallo stallo della crisi di Governo

Governo - Casellati convocata alle 11 I paletti del Colle - poi lo “schema libero” : Mandato esplorativo alla presidente del Senato. Salvini: «Bene, sì a un premier terzo» Martina apre al dialogo su tre punti. I 5 Stelle: «Iniziativa utile»

Governo - mandato a Casellati Convocata al Quirinale alle 11Salvini : "Può fare un buon lavoro" : Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati salirà al Quirinale per ricevere dal capo dello Stato l’incarico esplorativo per provare a formare il nuovo Governo. Dopo due giri di consultazioni al Quirinale, durante e dopo le quali Sergio Mattarella ha pazientemente atteso le mosse tattiche dei partiti, i riflettori ora si accendono su Palazzo Giustiniani dove la seconda carica dello Stato tenterà di tessere la sua ...

Governo - Orlando : “I tre punti di Martina? Possono contribuire a stanare gli altri e a far finire il balletto” : “Questa scelta di rivolgersi al Paese sia giusta e può contribuire a stanare gli altri e a far finire un balletto che sta diventando insopportabile”. Così Andrea Orlando, intercettato dai cronisti all’ingresso alla Camera dei Deputati, ha commentato le parole del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, che in un post su Facebook ha chiesto di “ripartire da proposte concrete”, presentando tre punti: ...

Pd - alleanza con M5S non convieneSul Governo Franceschini sbagliaHa ragione Renzi. Ecco perché : Nuovo Governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un’alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l’opposizione? Segui su affaritaliani.it

Governo - Fedriga chiude il forno : 'Escludo alleanza Lega-M5s' : 'Noi non siamo contrari all'Euro e all'Europa ma o cambia il funzionamento o non ha più senso starci . La politica europea non può essere un prendere o lasciare'. parlando con la stampa estera, Fedriga osserva che la Lega è 'il partito che difende l'Europa. Il problema è quale Europa e quale progetto , ...

Alleanza Pd-M5S? Non convieneGoverno - Franceschini sbagliaHa ragione Renzi. Ecco perché : Nuovo governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un’Alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l’opposizione? Segui su affaritaliani.it

Crisi Siria - Berlusconi : "Serve un Governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato" : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione". E' uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere "un valido partner e non un avversario".