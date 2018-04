lastampa

: L'ESPLORATORE Stremato da 40 giorni di stallo post-elettorale con due vincitori, nessun governo e due giri di consu… - marcotravaglio : L'ESPLORATORE Stremato da 40 giorni di stallo post-elettorale con due vincitori, nessun governo e due giri di consu… - Patris64 : RT @antani1978: Berlusconiana di ferro, contro la legge 194 e le unioni civili e pro leggi ad personam, riceve il mandato esplorativo per i… - LaStampa : Governo, a vuoto il primo giro di consultazioni di Casellati. Di Maio e Lega divisi su Berlusconi -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) «Ripetere le stesse cose è frustrante per me e per chi mi ascolta. Dio non vuole fareo ha già in tasca l’accordo con Renzi. Auguri. Dal mio punto di vista il centrodestra è compatto e spero che dalle parti di Forza Italia nessuno pensi a un accordo col Pd». Il leader dellaMatteo Salvini, replica da Catania al veto cheil M5S ha...