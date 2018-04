Governo | A Casellati mandato esplorativo | riferisce entro venerdì M5s | ' Salvini scelga'

Governo : Casellati mandato esplorativo da Mattarella/ Di Maio “ferma nostra posizione”; Salvini “stop litigi” : Governo, Mattarella convoca Casellati: oggi il mandato, parte la missione esplorativa. "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:58:00 GMT)

Governo - mandato alla Casellati. Ora Renzi e B. aspettano che passi il cadavere di Lega e cinquestelle : di Angelo Mazzoleni La mossa del presidente Mattarella, di un mandato esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati, mira a verificare se esista la possibilità di un Governo tra centrodestra e M5s (o, in subordine, Lega-M5s), ma anche a stanare queste forze politiche. La Casellati dovrà dare una risposta al presidente della Repubblica entro venerdì, costringendo in tempi strettissimi sia Salvini che Di Maio a decidere in fretta. Se l’esito ...

Missione Governo : chi è Casellati : 72 anni, berlusconiana di ferro, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura. E' Maria Elisabetta Alberti Casellati , presidente del Senato, la carica istituzionale alla quale il ...

Governo - a Casellati mandato mirato per verifica maggioranza tra M5S e centrodestra : «Riferirò venerdì» Ecco chi è l’«esploratrice» : il ritratto : Il capo dello Stato ha incaricato la presidente del Senato per tentare di formare il nuovo Governo. Dovrà relazionare Mattarella venerdì. E Berlusconi convoca i parlamentari

Governo - il mandato a Casellati. Ecco chi è la fedelissima di Berlusconi scelta da Mattarella : Ma chissà, dopotutto la politica è arte del possibile. E l'avvocato matrimonialista che ha tra i propri clienti Stefani Bettarini, Gabriele Muccino e Giancarlo Galan magari sta facendo per se un ...

Silvio Berlusconi - il piano sul Governo dopo l'incarico alla Casellati : perché spera che fallisca : Nella visione del Cav, la scelta del Capo dello Stato certifica quanto l'ex premier sia ancora centrale sulla scena politica e quanto è determinante Forza Italia perché il centrodestra possa ancora ...