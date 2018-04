God of War | Kratos ritorna il 20 Aprile in esclusiva su Playstation 4 Ecco tutte le

Pre load di God of War su PS4 da oggi 18 aprile : peso e altri dettagli utili : Se avete già pre ordinato God of War in versione digitale, sarete felice di sapere che avete circa due giorni di tempo, prima del lancio della nuova esclusiva PlayStation 4, per scaricarlo e addirittura giocarlo a partire dalla mezzanotte del 20 aprile, ovvero il giorno di uscita del nuovo videogioco di Santa Monica Studio, anche se l'orario potrebbe essere addirittura anticipato. God of War uscirà ufficialmente venerdì 20 aprile, con il pre ...

God of War : il nuovo trailer su PS4 Pro è dedicato al gameplay dei troll : Un tempo diffusi in tutto il mondo, all'epoca delle vicende del gioco saranno pochi i troll rimasti e ognuno di quelli che incontreremo nel gioco avrà un nome e una storia specifica, saranno unici, ...

Un DualShock 4 dedicato al team di sviluppo di God of War? : In vista del lancio di God of War, l'attesissima esclusiva PlayStation 4 realizzata da Santa Monica Studio, SOny decide di omaggiare gli sviluppatori del titolo con un regalo peculiare.Come possiamo infatti vedere, Sony ha realizzato un DualShock 4 personalizzato per i membri del team. Come rivelato dalla technical artist Emily Berger su Twitter i controller è in una colorazione steel black e porta la dicitura "Dev team" insieme al logo della ...

God of War : il nuovo trailer su PS4 Pro è dedicato al gameplay dei troll : Per stemperare l'attesa del lancio di God of War, fissato per il 20 aprile, Santa Monica sta pubblicando la serie di trailer "Countdown to Launch" e quello pubblicato oggi è interamente dedicato ai troll, i nemici forse più temibili che Kratos dovrà affrontare nel corso della sua avventura.Queste creature erano state protagoniste fin dal primo trailer di God of War e sembrano avere un'importanza particolare. Un tempo diffusi in tutto il mondo, ...

God of War : data e ora del preload e dello sblocco della versione digitale : Manca pochissimo all'arrivo di God of War, il nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi che sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal prossimo 20 aprile. Sony ha diffuso i dettagli del preload e dello sblocco della versione digitale del gioco, in modo tale che i fan possano prepararsi a dovere per cominciare appena possibile la loro nuova avventura con Kratos e Atreus.God of War potrà essere scaricato da domani 18 ...

God of War è ora l'esclusiva PS4 con la media voti più alta di sempre : Mentre nella giornata di ieri vi avevamo segnalato l'importante traguardo raggiunto da God of War, che è diventato il titolo della serie con la media voti più elevata, ecco arrivare un altro grande risultato per il gioco di Sony Santa Monica.Come riporta Gamingbolt, con un Metascore di 95, l'attesissimo God of War è ora diventato l'esclusiva PS4 con la media voti più alta di tutti i tempi. Nello specifico, ha superato giochi del calibro di ...

Il nuovo trailer di God of War ripercorre il personaggio di Kratos : In vista dell'attesissimo lancio di God of War, in esclusiva per PlayStation 4, il direttore creativo del gioco, Santa Monica Studio ha rilasciato una clip commemorativa che ripercorre la storia di Kratos, mantre il director Cory Barlog, ha rivelato alcuni dettagli sull'iconico eroe. Barlog ha parlato infatti della mentalità di Kratos nel gioco, sul significato di suo figlio, Atreus, e su che tipo di viaggio Kratos si imbarcherà nell'ultimo ...

God of War : il game director Cory Barlog sui cambiamenti al senso di grandezza del gioco : Come riportato da Gamingbolt, Cory Barlog, il game director di God of War, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua decisione di imprimere una strada diversa rispetto al senso di spettacolarità e grandiosità che i giochi della serie avevano avuto in passato. Per proseguire le avventure di Kratos occorreva qualcosa di diverso, secondo Barlog. "God of War ha sempre avuto un senso d'apertura alla Indiana Jones o James ...

God of War : un nuovo video dietro le quinte ripercorre le vicende che hanno plasmato Kratos nei precedenti giochi della serie : L'uscita del tanto atteso God of War è a pochi giorni di distanza. L'esclusiva per PS4, che già può vantare la media voti più elevata tra i titoli della serie, porterà con sé un notevole carico di novità che ha quasi reinventato la serie come la conosciamo.Il nuovo video pubblicato oggi, infatti, ci mostra come Kratos è cambiato dagli inizi della serie. Come segnala Dualshockers, Sony ha rilasciato un nuovo filmato per l'imminente God of War ...

God of War supera il capitolo originale : è il titolo della serie con la media voti più elevata : Come avrete intuito anche dalla nostra recensione, God of War è stato accolto in maniera estremamente positiva dalla critica e in attesa del debutto del 20 aprile e dell'accoglienza del pubblico (con i dati di vendita che ovviamente saranno tutti da scoprire), possiamo sottolineare un traguardo davvero notevole raggiunto dall'esclusiva PS4.Come evidenziato su Metacritic, l'aggregatore di voti più conosciuto in ambito videoludico, le avventure di ...

God of War : Kratos e Atreus protagonisti anche nel derby Lazio-Roma : Come probabilmente saprete, ieri sera Lazio e Roma si sono affrontate nel derby capitolino e, sugli spalti dello Stadio Olimpico, sono stati avvistati due spettatori illustri e piuttosto conosciuti dai giocatori.Stiamo parlando dei due protagonisti del prossimo attesissimo God of War, Kratos e Atreus. I due personaggi, riconosciuti da molti dei presenti, hanno suscitato molta curiosità e scatenato l'inevitabile caccia al selfie. Come segnalano i ...

Quanto è cresciuto God of War? Ce lo racconta Cory Barlog : God of War sembra cambiato moltissimo rispetto al passato: in termini di narrazione, con un Kratos più maturo e riflessivo, di ambientazione - dalla mitologia greca a quella nordica - ma soprattutto in termini di gameplay, con un combat system più dinamico e un pelo più complesso ma soprattutto rivoluzionando la telecamera, ora posizionata alle spalle del protagonista e non più fissa. Ma sono cambiate - e cresciute - soprattutto le ambizioni sia ...

Il nuovo trailer di God of War è un tuffo nella mitologia norrena : Dopo la pubblicazione delle recensioni (avete letto la nostra?) l'attesa per l'uscita di God of War si fa inevitabilmente spasmodica e tantissimi possessori di PS4 non vedono l'ora di provare con mano un gioco che si ritrova nell'olimpo dei migliori titoli di questa generazione.In attesa del 20 aprile e del debutto del lavoro di Cory Barlog e di Santa Monica Studios, Sony ha deciso di pubblicare una serie di video come vero e proprio countdown ...

Phil Spencer promette : un gioco come God of War? "Le grandi esclusive Microsoft anche single-player arriveranno" : Al di là dei discorsi sulla pura qualità non si può negare che dando un'occhiata alla proposta first-party di Sony e Microsoft per questo 2018 la differenza sia evidente. La compagnia di Redmond, a meno di nuovi annunci, si trova tra le mani principalmente Sea of Thieves, State of Decay 2 e Crackdown 3, tre giochi che non possono di certo rientrare nel genere dei titoli story-driven, delle grandi produzioni dotate di una trama che si ponga al ...