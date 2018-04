Gli ospiti della quinta puntata del Maurizio Costanzo Show

Costanzo Show - anticipazioni : Gemma & Giorgio e tutti Gli ospiti : Torna domani, giovedì 19 aprile, in seconda serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il "Maurizio Costanzo Show". Tanti gli ospiti attesi nell'appuntamento con il talk più famoso...

Pino Daniele Tributo 2018 : cantanti - ospiti e biGlietti : Il concerto evento 'Pino è' rappresenta un modo per rendere omaggio all'indimenticabile Pino Daniele e si svolgerà allo Stadio San Paolo di Napoli il 7 giugno 2018. Ancora una volta la città partenopea intende ricordare l'artista scomparso nel 2015 con un grande Tributo a cui hanno aderito numerosi cantanti e musicisti italiani. Le novità però non sono ancora finite. Oltre ai nomi dei cantanti e degli ospiti di "Pino è" ed a tutti i dettagli ...

Gli ospiti del Comacchio Beach Festival : Bennato con Britti - Alessio Bernabei - Biondo e tutti gli altri : Sono stati annunciati gli ospiti del Comacchio Beach Festival, in programma per l'8 e per il 9 giugno a Porto Garibaldi. Star della prima serata saranno Edoardo Bennato ed Alex Britti, sul palco insieme per un concerto speciale. Edoardo Bennato e Alex Britti duetteranno live in occasione della prossima edizione del Comacchio Beach Festival mentre sui 3 schermi giganti posti sul palco verranno proiettati video relativi alla loro carriera ed ...

Diretta/ Reggiana-Bassano (risultato live 0-0) streaming video e tv : palo deGli ospiti con Tronco! : Diretta Reggiana-Bassano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 20:48:00 GMT)

Opere d'arte "censurate" per Gli ospiti musulmani? Scoppia il caso a Cairo Montenotte - nel Savonese : Una statua di Epaminonda coperta con un drappo rosso e un dipinto di nudo spostato hanno generato una serie di equivoci tra l'artista italiano Mario Capelli Steccolini e le associazioni musulmane. Secondo Steccolini, le sue Opere - esposte a Cairo Montenotte, nel Savonese - sarebbero state censurate per non offendere una delegazione musulmana. La federazione islamica però precisa: "Non lo abbiamo richiesto noi". Palazzo di Città di ...

“Che fuori tempo che fa” – Venticinquesima puntata di lunedì 16 aprile 2018 – Copertina di Crozza - Paola Barale - Antonella Elia - Ricchi e Poveri tra Gli ospiti. : Venticinquesima puntata (dopo non essere andati in onda due settimane fa per la scomparsa di Fabrizio Frizzi e lunedì scorso per le festività pasquali) nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Venticinquesima puntata di lunedì 16 aprile 2018 – Copertina di Crozza, Paola Barale, ...

“Che tempo che fa” – Venticinquesima puntata del 15 aprile 2018 – Terence Hill - Alvaro Soleil - Lorella Cuccarini e Pippo Baudo tra Gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Venticinquesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Venticinquesima puntata del 15 aprile 2018 – Terence Hill, Alvaro Soleil, ...

Quelli che il calcio – Ventiquattresima puntata del 15/04/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Ventiquattresima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La ventitreesima puntata ha totalizzato 1.139.000 spettatori e uno share del 6,92% in Quelli che ...

Domenica In – Ventiseiesima puntata del 15 aprile 2018 – Paola Barale - Marco Carta - Elena Sofia Ricci tra Gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventiseiesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma è ripiombato in ascolti molto bassi. E per […] L'articolo Domenica In – Ventiseiesima puntata del 15 aprile 2018 – Paola Barale, ...

Diretta / Padova Albinoleffe (risultato live 0-0) streaming video e tv : Gli ospiti rischiano grosso : Diretta Padova-Albinoleffe: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:19:00 GMT)

Diretta / Padova Albinoleffe (risultato live 0-0) streaming video e tv : Buon avvio deGli ospiti : Diretta Padova-Albinoleffe: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:32:00 GMT)

DIRETTA/ Milan Napoli - risultato live 0-0 - streaming video e tv : doppia chance per Gli ospiti! : DIRETTA Milan Napoli, info streaming video e tv: a San Siro si gioca una grande sfida. Rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto.

DIRETTA/ Milan Napoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : doppia chance per Gli ospiti! : DIRETTA Milan Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro grande sfida: rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:23:00 GMT)

Domenica Live – Venticinquesima puntata del 15 aprile 2018 – Loredana Lecciso tra Gli ospiti. : Nuova puntata, la Venticinquesima, con Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come […] L'articolo Domenica Live – Venticinquesima puntata del 15 ...