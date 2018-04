Gli amici condividono anche le onde celebrali Ecco lo studio che lo dimostra

A DiMartedì fa troppo caldo. Salvini suda sette camicie. Floris : "Tanto ha chi Gliele stira" : Matteo Salvini a Di Martedì ha sudato le sette camicie. Visti gli avvenimenti dell’ultima settimana, la battuta sarebbe fin troppo facile, ma assistendo all’intervista del segretario della Lega su La7 si fatica a trovare una definizione migliore.Trenta minuti di faccia a faccia con Giovanni Floris sono bastati per far sciogliere il leader del centrodestra nel vero senso della parola, con il conduttore che ad un certo punto ha chiesto agli ...

Amici 17 - la bugia di Heather Parisi su Biondo : la fiGlia la sbugiarda : FUNWEEK.IT - I due punti forti di Amici 17 sono certamente Biondo e Heather Parisi: il rapper perché ha sin dall'inizio catturato l'attenzione delle giovani spettatrici e la giudice della commissione ...

"Sgradita aGli islamici" - coperta la statua : Dopo gli scatoloni dei Musei capitolini, ecco il 'pareo' di Epaminonda. Due anni fa le artistiche nudità delle sale romane furono oscurate per non urtare la suscettibilità del presidente iraniano ...

Jonathan eliminato/ "VoGlio famiGlia tutta mia!". Sorpresa Mamma - Papà e amici in studio! (Isola dei Famosi) : Jonathan Kashanian, dopo aver superato Alessia Mancini nell'ultima puntata sarà lui il vincitore del reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:28:00 GMT)

Tiziano Ferro per Gli amici a 4 zampe : 'Aiutiamo i cani' : Il post di Tiziano Tiziano Ferro ha tradotto il messaggio sulla sua story anche in spagnolo ed inglese , data la sua popolarità e i follower che lo seguono in tutto il mondo. ' Mi promettete che ogni ...

Amici di Maria De Filippi - Heather Parisi brutale contro chi minaccia sua fiGlia : 'Non ho paura di parlare' : Heather Parisi non ci sta a subire gli attacchi e le minacce di chi se l'è presa con sua figlia dopo i suoi giudizi sul cantante Biondo, cantante di Amici di Maria De Filippi . Dal suo profilo ...

Gli ascolti di Amici di Maria De Filippi - la seconda puntata vince (di poco) su Ballando Con Le Stelle : Gli ascolti di Amici di Maria De Filippi di sabato 14 aprile, share in linea con la prima puntata della settimana scorsa. Il talent di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla diciassettesima edizione, si è dovuto confrontare ancora una volta con la pista di Ballando Con Le Stelle, in onda su Rai 1. Un testa a testa tra le due regine bionde del sabato sera, Milly Carlucci e Maria De Filippi, che sfocia in un un risultato di quasi parità: la ...

Vincitore e eliminati Amici serale 2018/ Pagelle seconda puntata : Carmen - vince con "Gli uomini non cambiano" : La seconda puntata del serale di Amici decreta due eliminati ed un Vincitore: non passano al terzo appuntamento Sephora e Daniele, sorride Carmen. (Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:52:00 GMT)

Amici 2018 Serale - perché Valentina non vede il fiGlio Thomas : la sorpresa : Amici 2018 Serale, sorpresa per Valentina: il figlio Thomas sta bene Chiusa nella “casetta” di Amici 2018 Serale, Valentina Verdecchi non vede il figlio. Così, nella seconda puntata di sabato 14 aprile, Maria De Filippi ha ben pensato di mettere in piedi una super sorpresa per la ballerina. Nel corso della puntata la conduttrice si […] L'articolo Amici 2018 Serale, perché Valentina non vede il figlio Thomas: la sorpresa ...

Valentina rivede la mamma ad Amici 17/ Il regalo del fiGlio Tommy lascia la ballerina in lacrime : Sorpresa per Valentina Verdecchi alla seconda puntata del serale Amici 17: in collegamento c'è sua madre che le mostra il regalo del suo bambino, Tommaso(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:10:00 GMT)

Anna Dan - Amici 17/ La moGlie di Gianni Morandi dietro la svolta social del cantante : Anna Dan è in viaggio con Gianni Morandi che oggi salirà sul palco di Amici 17. La loro storia d'amore è iniziata con un numero di telefono sbagliato e adesso...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:08:00 GMT)

Amici 2018 : la vera storia di Pokemon-Zic - che Zerbi ha volutamente ‘taGliato’ : Il vero fotomontaggio - Amici 2018 La ‘crociata’ di Rudy Zerbi nei confronti di Zic ha preso la via dell’anime giapponese Pokemon. Nella prima puntata del Serale di Amici 2018 di sabato scorso, il professore ha ribattezzato il cantante Pokemon-Zic perché, a suo dire, ha il super potere di rovinare qualsiasi canzone. Non soddisfatto appieno della ‘trovata’, ha pescato sul web un fotomontaggio per avvalorare la sua ...

Amici 17 Ed.2018/ Oggi - 14 aprile - non va in onda : le soap prendono il posto di Biondo e Gli altri : Primo sabato senza Amici 17 che Oggi, 14 aprile, non va in onda lasciando il posto alle soap Una Vita e Il Segreto per riempire il vuoto lasciato da Biondo e gli altri(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Ghali/ Accompagnerà i ballerini nel secondo step del serale : sceGlierà i bianchi o i blu? (Amici 17) : Ghali questa sera sarà nel serale di Amici 17 per accompagnare i ballerini nel corso del secondo step. Sarà lui, inoltre, a scegliere se esibirsi con la squadra bianca o quella blu. (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 14:00:00 GMT)